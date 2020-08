"Somos víctimas y debe regresar el dinero que recibió": PRI demandará a Emilio N

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que presentarán una denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio N, “porque somos víctimas y queremos que devuelva todo lo que indebidamente recibió”.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de este instituto político, sostuvo que es inaceptable cualquier tipo de corrupción, por lo que advirtió que Emilio N debe pagar por sus delitos y, al tiempo de que lamentó que hasta ahora no exista ningún consignado por el caso de Odebrecht.

Moreno Cárdenas acotó que “no hay un solo documento que evidencie que en las cuentas del partido entró dinero adicional como lo establece la ley”, por lo que le corresponderá a “los que son señalados de recibir sobornos aclarar lo pertinente. Pidió que lo que se tenga que investigar sea haga de manera clara y puntual”.

“En el PRI estamos al lado y a favor de que se aplique la ley, como lo marcan los derechos de los ciudadanos”. Pedimos que se hagan las investigaciones pertinentes, que no se judicialice la política ni se politice la justicia”, externo.

El político campechano dejó claro que hasta el momento no ha tenido contacto con el ex presidente Enrique Peña Nieto ni con el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“En el PRI, como lo he dicho, estaremos trabajando. Si las autoridades encuentran alguna irregularidad que se investigue, yo no soy juez o fiscal, soy un hombre que cree en las leyes. Jamás solaparemos un acto de corrupción, pero tampoco una persecución, cada quien debe asumir su responsabilidad. El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie que no acredite su inocencia”.

Por último, Alejandro Moreno enfatizó que en el partido no hay evidencia de ingresos adicionales, por lo que corresponderá a los señalados aclarar si recibieron recursos en relación con sus cargos públicos.

