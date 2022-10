Rechaza AMLO que Sandoval intercedió por militares involucrados en caso Ayotzinapa

Andrés Manuel López Obrador negó la veracidad de una carta que le mandó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, para que intercediera por el capitán José Martínez Crespo, que según los documentos del Ejército revelados por el grupo Guacamaya, participaba con el grupo criminal de Guerreros Unidos y, probablemente participó en el secuestro y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“No, el General Sandoval es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y leal. Han querido debilitarlo precisamente porque actúa con rectitud”, aseguró.

A su vez, apuntó que conoce toda la información que salió a la luz, pues está en los informes que se le entregan.

"El Ejército, como la Marina, tiene desde hace mucho tiempo como práctica informar de todo, [...] por eso cuando dicen 'hackean', qué van a encontrar, pues lo que me informan, lo que yo aquí digo".

López Obrador arremetió contra quienes todavía cuestionan la protección de los elementos presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes a pesar de los arrestos hechos luego de presentar el informe de "La verdad histórica".

"¿Por qué no ven los hechos? [...] ¿Qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? si fuese la influencia militar decisiva, pues no estarían en la cárcel los oficiales".

Ante la falta de transparencia de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al ocultar un contrato de la adquisición de software para espionaje, el cual fue dado a conocer recientemente por los piratas informáticos de Guacamaya, el presidente llamó a transparentar todo en su gobierno o de lo contrario iba a ser criticado por sus opositores.

“Que se dé a conocer, no debe de haber absolutamente nada oculto, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo” dijo.