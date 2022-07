Quien sostenga que en México hay una precariedad democrática miente: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó las afirmaciones que aseguran que México atraviesa una precariedad democrática, por lo que pidió que, en caso de aprobarse, la reforma electoral esté basada en datos objetivos y no opiniones o caprichos personales.

“Las reformas, si las hay, que sean el producto de diagnósticos adecuados, que estén basadas en datos objetivos, que estén basadas en información comprobable, que no estén fundadas en caprichos, rencores, o para decirlo en breve, en filias y fobias. Si hay una reforma, que la reforma sea el resultado, digámoslo así, de una reflexión incluyente, amplia, informada, y no de los rencores; que se haga, pues, con la cabeza y no con el estómago”, sostuvo.

Durante su participación en el conversatorio “La Constitución local como garantía del orden democrático” organizado por el congreso de Coahuila, el consejero electoral apuró en decir que si bien la ley electoral sí necesita ser perfeccionada, el parlamento abierto que se inició ayer en la Cámara de Diputados no es esencial para el desarrollo del país, pues, consideró “hoy los grandes problemas del país están en otros lados”.

“Hace 30 años, si hacemos memoria, probablemente el principal de nuestros problemas era justamente la transformación del sistema electoral. Hoy los grandes problemas del país están en otros lados, son problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de violencia; se trata de los grandes problemas, de la deuda histórica en términos de justicia social, que fue la gran promesa incumplida de la Revolución Mexicana”.

En tanto, para comprobar que el país goza de un sano ambiente electoral, el consejero Lorenzo Córdova expuso una serie de datos en los que resaltó que en las más de 330 que ha organizado el INE, en el 66.27 por ciento de ellas ha habido alternancia en el poder, el cual es el más alto en la historia del país.

Al margen de si es un buen momento para regular o no sobre la materia, advirtió que en caso de llevarse a cabo la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ésta debería ser aprobada si no por unanimidad, sí por un amplio consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad, ya que si esta se impone por una mayoría se crearía un problema al dar un pretexto a las minorías para justificar sus derrotas electorales.

“Cuando las reglas no se pactan, cuando los árbitros de las contiendas no son el resultado del más amplio consenso, va a haber un problema garantizado”, estimó.

Finalmente, el consejero presidente dio a conocer los ejes principales que desde su punto de vista se deberían procurar en la discusión de una reforma electoral, tales como garantizar la representación política e ideológica, por lo que criticó la propuesta para eliminar las diputaciones plurinominales; también pidió afianzar la equidad de la contienda y generar reglas claras que permitan establecer sanciones concretas hacia aquellos funcionarios públicos que vulneren las reglas democráticas.

“Desde la autoridad electoral con preocupación vemos la impunidad con la que algunos actores políticos, algunos servidores públicos se están conduciendo en los tiempos que hoy corren, transgrediendo y vulnerando clara y abiertamente las prohibiciones establecidas en el artículo 134 constitucional, de las que dependen las condiciones de equidad en la contienda electoral”, lamentó.

Finalmente, pidió se garantice la independencia de las instituciones electorales y que se creen mecanismos de blindaje para estos órganos en temas de presupuesto y autonomía.