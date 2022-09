SCJN aplaza votación sobre prisión preventiva oficiosa al jueves tras rechazo por eliminarla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó aplazar hasta el próximo jueves la votación final sobre la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa a petición del ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien pidió este plazo para considerar si replantea el proyecto o lo retira del pleno.

Luego de una discusión de casi tres horas, en la que los seis ministros restantes dieron su argumentación a favor y en contra del proyecto, el ministro Aguilar Morales agradeció los razonamientos expresados hacia su ponencia y en virtud de ello pidió posponer la votación dos días a fin de estudiar lo manifestado esta tarde y examinar el futuro del proyecto.

Lee también: ¿Qué delitos ya no causarían Prisión Preventiva Oficiosa si se declara inconstitucional?

“Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome la próxima sesión que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar inclusive, para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo (...) o bien, votarlo y ya hacer un proyecto de engrose”, señaló.

De esta manera, la tercera sesión sobre este asunto será el jueves a las 11:00 de la mañana en la que, de acuerdo a los argumentos expresados esta tarde por los seis ministros faltantes, se prevé que no sea eliminada esta medida cautelar que ordena a un detenido a permanecer en la cárcel de manera automática en caso de ser acusado de uno de los 16 delitos que contempla la Constitución, sin oportunidad de seguir su proceso en libertad.

Desde el lunes se supo que los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara irían en contra en la votación final y esta tarde a ellos se les sumaron Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek.

En sus exposiciones los ministros criticaron la prisión preventiva oficiosa y coincidieron que es una medida cautelar que ha sido ampliamente debatida por organismos internacionales que señalan que solamente se debe aplicar de manera excepcional; sin embargo, consideraron que la SCJN no tiene las atribuciones necesarias para decidir si se elimina o se deja de aplicar el artículo 19 de Constitución, pues ello sólo le compete al Poder Legislativo.

“Esta Corte no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de la manera más favorable y funcional. Mi voto es en contra de la inaplicación de la Constitución y de la invalidez de la norma secundaria, pero a favor de interpretar distinto el núcleo central del parámetro de constitucionalidad del artículo 19 para que nos permita reconducir la figura de la prisión preventiva oficiosa en México”, expuso la ministra Ríos Farjat.

Además del ministro ponente Aguilar Morales, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar se posicionaron a favor del proyecto al considerar que éste ataca un problema en México que afecta a miles de mexicanos de escasos recursos y mujeres.

“No puedo aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país. Tenemos que avanzar, tenemos que ser más profesionales todos y todas y tenemos que buscar un sistema penal digno, decente para las miles de personas que están indefensas ante el abuso, ante la arbitrariedad que se sufre todos los días, lamentablemente, por los institutos de persecución del delito”, sostuvo el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Justicia Investigar para detener, no al revés: especialista sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa

Cuestionó el argumento de sus compañeros sobre que la Suprema Corte no puede inhabilitar la aplicación de un artículo en la Constitución, ya que, explicó, esto no quiere decir que la SCJN no toma atribuciones que no le corresponden y, por el contrario, el proyecto plantea que se aplique el artículo primero de la Carta Magna, el cual reconoce que todo ciudadano goza de derechos humanos, los cuales se violan con la prisión preventiva de oficio.

“Escuché ayer (el argumento de) ‘¿Quién soy yo para arrancar páginas de la Constitución?’ Bueno, quizás no para arrancar el artículo 19, pero sí el primero, pero no se trata de arrancar páginas de la Constitución, ni siquiera de inaplicar un artículo de la Constitución (...) y no es una labor constituyente, porque, reitero, no estamos usurpando la atribución de nadie, es el constituyente (los legisladores) el que estableció que esos derechos humanos los reconoce el Estado mexicano y consecuentemente tienen una jerarquía superior”, concluyó.

En la presentación del proyecto el lunes, el ministro Aguilar Morales explicó que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y, para armonizar, es necesario optar por la protección de derechos y libertades". Argumentó, además, que en México hay 92 mil personas detenidas de manera preventiva, lo que “representa un abuso y sencillamente es pernicioso”.

Lo anterior, porque el artículo 19 de la Constitución plantea que son 16 delitos los que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática, entre los que se encuentran el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y violencia sexual contra menores, por mencionar algunos, sin que el acusado tenga acceso a seguir el proceso en libertad.