No existe precedente que ordene una distribución proporcional de diputados: consejero del INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-kib Espadas defendió el proyecto aprobado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que otorga a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 364 diputaciones, equivalente al 73 por ciento de la Cámara de Diputados, pues aseguró que no hay ningún precedente judicial que ordene que la distribución de legisladores sea proporcional.

En entrevista con El Sol de México, el consejero Uuc-kib Espadas explicó que la Constitución obliga a la pluralidad en el Congreso, es decir, que cada fuerza política se vea representada, más no a que los partidos tengan un número de legisladores equivalente a la votación que obtuvieron.

“Hay una gran confusión entre pluralidad y proporcionalidad. Lo que los órganos jurisdiccionales han sostenido siempre es que la pluralidad debe reflejarse en la constitución del Congreso; y dos, que debe haber límites a la sobre y subrepresentación de los votos. Entonces, dentro de ese rango, que su proporción de diputados se asemeje, no sea igual, a su proporción de votos. Sí, no tenemos una constitución proporcionalista y no existe ningún precedente judicial que ordene que la distribución de diputados debe ser proporcional”, explicó.

Comparto la inconformidad de la distribución, pero es mandato constitucional: Uuc-Kib

El consejero del INE aseguró que comparte la inconformidad de exconsejeros electorales y organizaciones de la sociedad civil con el reparto de diputaciones plurinominales, sin embargo, dijo que está obligado a cumplir con lo que dicta la Constitución.

“Comparto mucho la inconformidad sobre el resultado de la distribución, que es un resultado desproporcionado pero que es mandato constitucional y que lo que nos toca como sociedad es (reformar) la Constitución para tener un sistema electoral en el que cada partido político vea en la cámara reflejada su proporción de votos, ayudando a que el voto de cada mexicano y cada mexicana pese exactamente lo mismo, cosa que no es disposición constitucional el día de hoy””, comentó.

Respecto a la propuesta de la consejera Claudia Zavala que propone dar a Morena y aliados 317 diputaciones y no 364 como se aprobó en la Comisión de Prerrogativas el 21 de agosto, el consejero insistió en que se hizo una interpretación funcional y sistemática de la Constitución.

“Este proyecto se ciñe al mandato constitucional, no nada más en lo gramatical, insisto, sino en lo funcional y sistemático, y bueno, esperemos, yo espero, que este proyecto pueda obtener mayoría en la sesión de mañana. En cualquier caso, lo que es importante decir es que lo que se resuelva mañana en el INE no será la última palabra sobre este proceso, pues es absolutamente predecible que se resuelva en un sentido o en otro, haya fuerzas políticas que recurran al tribunal electoral objetando el resultado”, concluyó.