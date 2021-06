Movimiento Ciudadano tiene cartas fuertes para 2024

La elección del 6 de junio dejó un saldo muy positivo para Movimiento Ciudadano (MC), considera su dirigente nacional, el senador Clemente Castañeda Hoeflich.

En entrevista con El Sol de México, el líder emecista opina que los resultados de la jornada electoral no sólo le dan al partido naranja viabilidad de continuar creciendo sino de prepararse para la elección presidencial de 2024 con cartas como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el próximo mandatario de Nuevo León, Samuel García; el futuro alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y la actual senadora Patricia Mercado.

Castañeda Hoeflich afirma que su capital político también les dará margen para negociar su agenda en el Cámara de Diputados y mantenerse como una fuerza neutral que dé equilibrio en el Congreso para evitar las “decisiones unilaterales” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

—¿Cuál es el balance que tiene MC tras estas elecciones?

El balance es muy positivo, no sólo en términos cuantitativos sino cualitativos. En primer término, se confirmó que la decisión de ir solos en el proceso electoral fue la correcta. Rompimos la barrera de los tres millones 400 mil votos, que es el nivel máximo histórico de MC en su existencia…

La gubernatura de Nuevo León es un éxito por donde se le vea y estamos en la pelea en Campeche, que no damos por perdido.

Hay un saldo muy positivo en términos de las capitales del país que gobernará MC (Monterrey, Guadalajara y Campeche). Y la presencia en Jalisco, particularmente en la zona metropolitana, afianza nuestro proyecto en el occidente del país.

—¿Bajo qué argumentos están peleando Campeche?

Hay un listado interminable de anomalías que ocurrieron en este proceso electoral, como la burda y descarada intervención del Gobierno federal, el despilfarro del dinero público, el uso de los programas sociales para beneficiar a su candidata e incluso el uso de la fuerza pública… Son elementos que a nosotros nos permiten sostener que no fue una elección limpia y se tiene que revisar con puntualidad, más allá de algunos errores aritméticos que se han podido ir corrigiendo en los recuentos y la revisión de las actas.

—Entre Enrique Alfaro, Samuel García y Luis Donaldo Colosio, ¿a quién ve MC como su carta fuerte a la candidatura presidencial de 2024?

Creo que MC tiene —a diferencia de los otros partidos políticos—, hombres y mujeres, rostros nuevos de la política que sin duda alguna pueden ser candidatos presidenciales. Ahí están esos tres que tú mencionas, pero yo agregaría en la lista a Patricia Mercado, quien ya fue candidata presidencial en algún momento…

—¿Ve la posibilidad de que el Gobierno federal active las investigaciones en contra de Samuel García para evitar que tome posesión del cargo?

Lo único que ha habido son amagues que, en el contexto de la campaña, intentaban distraernos, desprestigiarnos y, eventualmente, descarrilar el proyecto Nuevo León. Sin embargo, hoy es claro que todo ha sido una especulación, un golpeteo político-mediático y, hasta este momento, no hay una investigación seria sobre lo que se ha dicho de Samuel García.

No descarto que el régimen y el partido oficial intente ganar en la mesa lo que no ha podido ganar en las urnas, pero me parece que la contundencia en la elección y la falta de una investigación consistente en contra de Samuel García no pone en riesgo el triunfo de Samuel.

—¿Qué papel piensan jugar en la Cámara de Diputados?

Vamos a seguir siendo una oposición libre y responsable. No vamos a constituir en automático ningún bloque con alguna de las fuerzas políticas existentes. Movimiento Ciudadano acreditó en este proceso electoral que tiene identidad, que tiene agenda, que tiene principios y tiene banderas y esas son las que vamos a defender.

Vamos a seguir revisando con lupa las iniciativas que provengan del Presidente de la República y no dudaremos en ejercer nuestro papel de oposición libre y responsable.

Pero tampoco nos vamos a asimilar en el llamado bloque opositor. Vamos a actuar con independencia y responsabilidad.