Morena y aliados rechazan periodo extraordinario para elegir a comisionado del INAI

Con 20 votos en contra y 16 votos a favor, Morena y aliados del PT y PVEM, rechazaron en la Comisión Permanente resolver de obvia y pronta resolución, la discusión para abrir un Periodo Extraordinario, en donde se pudiera designar a dos de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales (INAI), por lo que fue turnado a la Primera Comisión, para su análisis.

Cabe mencionar que, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, a través de su presidente, Ricardo Monreal Ávila, acordó ayer lunes convocar ante la Permanente aprobar un periodo Extraordinario en el que se eligiera a los dos comisionados del INAI, a través de dos ternas.

El propio senador Ricardo Monreal, dijo que cumpliría con el mandato de un Tribunal Colegiado, que obligaba a la Jucopo a convocar a la elección del comisionado faltante, a sabiendas que los legisladores del partido Morena y aliados lo rechazarían, por lo tanto, solo se cumplió con el trámite para evitar alguna sanción del Poder Judicial al Senado.

Durante cuatro horas de discusión en el Pleno de la Comisión Permanente, senadores y diputados centraron su discurso, unos en defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que los legisladores del partido en el poder, se encargaron de agredir y señalar a la ministra Norma Piña como la principal enemiga del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En acatamiento es en cumplimiento a la resolución dictada por el Juzgado Décimo Séptimo, de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo, 17/14/2022, por lo que convoca al Senado de la República para celebrar sesión extraordinaria el jueves 8 de junio.

Las dos ternas tendrán que seguir esperando, ya que será en comisiones donde se discuta esta propuesta que se aprobó por unanimidad, de los candidatos a comisionados, los mejor evaluados, entre los que se encuentran Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y San Martín Rebolloso Martín Alicia.

La segunda terna la conforman Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García y Iliana Hidalgo Rioja, pues dichas ternas sustituyen a Rafael Luna y a Francisco Acuña.

Discusión en el Pleno

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, abrió el debate y de inmediato se fue contra la ministra Norma Piña y la Suprema Corte, a quien acusó de facciosa de estar en una posición golpista contra el gobierno de la República y de poner en riesgo la estabilidad del estado mexicano y del estado de derecho.

“Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella, de la recta aplicación de la ley en México dependerá que no prospere en nuestro suelo las doctrinas disolventes. Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos, ni se tuerza lamentablemente a la ley, para hacer resaltar la inocencia de un bandido, que el se haya puesto como servidor del pueblo, es una burla monstruosa su protesta como funcionario en un papel de tirano”, en palabras de Ricardo Flores Magón, señaló Fernández Noroña.

El poder judicial y Suprema Corte de Justicia, último reducto del conservadurismo del Siglo XXIX, pretenden erigirse por encima de los poderes de la república, hacer una parodia de estado de derecho y entrometerse en el Poder Legislativo, presiona a la Cámara de Senadores y de Diputados, indicó Fernández Noroña.

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, expresó que los legisladores de Morena quieren ser tapadera de la corrupción de este gobierno, por ello, a 61 días de inoperancia del INAI, no han querido designar a los comisionados que faltan.

“La ausencia total de transparencia en este gobierno, ese es el fondo de esta discusión, que pasa por la omisión grosera de Morena y de sus partidos aliados para no ir en este trámite y nombrar a los comisionados del INAI, porque el INAI significa la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información, y lo que está en juego es precisamente lo que quieren cubrir o han venido cubriendo como todas sus obras, todas sus determinaciones, todo lo que viene haciendo este gobierno, es precisamente la transparencia, lo que están buscando bloquear”, enunció.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín subrayó que lo que vemos es la ejecución de una resolución de amparo, entonces ¿cuál intromisión?, porque la Corte sencillamente le dice a la Cámara de Senadores “haz tu trabajo”, porque eso es lo que tenemos que hacer, “porque las facultades no las dieron para esconder, para marrullar y tratar de llevar agua a su molino”.

En tanto, Noé Castañón de MC, manifestó que se tiene la posibilidad de hacer justicia a la ciudadanía, ya que “son 61 días que lleva el INAI sin una integración”, por lo que debemos acatar la resolución, para ser un órgano que actúe y reivindique justicia a los mexicanos.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa planteó que con el turno a la Primera Comisión, de la propuesta para convocar a Periodo Extraordinario, no se cumplirá con el plazo establecido en la convocatoria.

Del Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares dijo que nombrar a los comisionados del INAI es una obligación del Senado; incluso, si ésta la objeta el Ejecutivo federal, la Cámara Legislativa debe elegir a la persona para el cargo.

El diputado Jorge Triana Tena, del PAN, afirmó que la Suprema Corte está para revisar las leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión, “y lo que vemos es un ataque vil y ruin en contra de las y los ministros y sólo se exhiben como lo que son: empleados presidenciales; por eso perdieron 33 diputados entre 2018 y 2021, que representan nueve millones de votos, y por eso van a perder la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión en el 2024”.