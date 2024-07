“Morena no se quiere apoderar del Poder Judicial”, asegura Godoy

Las reformas al Poder Judicial, la modificación de las fiscalías de toda la República, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la profesionalización de las policías del país y la transparencia son temas prioritarios para la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asegura la recién nombrada Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Destacó que la reforma al Poder Judicial acabará con los beneficios a magistrados y jueces que superan los dos mil millones de pesos que le cuestan a los mexicanos.

“Los ministros tienen unos retiros que son de por vida desproporcionados. Cuando vemos los números reales, nos damos cuenta que son verdaderamente elevados. Aparte de sus jubilaciones, tienen otros haberes. Tienen una parte para el arreglo de su casa, por ejemplo, y no tiene por qué el pueblo de México pagar eso. Tienen un pago por riesgos ¿Qué riesgos puede tener un ministro? Eso debería ser para otros servidores públicos que sí están en riesgo. Le cuesta al pueblo de México más de dos mil millones de pesos al año todas las prestaciones que tienen los ministros. Hay muchos que están en retiro y que estuvieron poco tiempo y siguen recibiendo esos beneficios millonarios”, señala la exfiscal capitalina.

En entrevista para La Prensa de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destaca que es importante difundir la iniciativa completa de la reforma judicial porque se ha centrado la discusión en el tema de la urna, del voto popular de impartidores de justicia, cuando en realidad es amplia y contempla varios aspectos, como la integración el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasa de once ministros a nueve y que desaparecen las salas del máximo tribunal.

Explica que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que se encargará de organizar la elección de jueces, magistrados y ministros luego de que la reforma sea aprobada en una sesión extraordinaria en el Senado de la República.

Ernestina Godoy Ramos, quien rendirá protesta en como senadora el 1 de septiembre y estará pidiendo licencia el día último de ese mes para ocupar su cargo como Consejera Jurídica, aclara que su partido, Morena, no quiere coptar al Poder Judicial, como dicen los detractores de la reforma.

“Morena no se quiere apoderar de Poder Judicial. Si quisiera, se dejaría como está, pero se está diciendo no porque no es así. Que se someta a las urnas. El hecho que sea por voto popular (la elección de ministros, magistrados y jueces) no garantiza que se va a resolver todo; hay que trabajar mucho más”, enfatiza la exfiscal de la Ciudad de México.

Sobre su papel como senadora, que ganó en las urnas, dice que aprovechará el mes que estará en el cargo para presentar algunas iniciativas, como la de medidas de protección para mujeres y una reforma para la modificación de las Fiscalías de todo el país.

“Debemos de estar homologadas en todos los aspectos, tener un piso común todas las fiscalías para tener la forma de investigar, lo que conlleva la capacitación, formación, policías de investigación también fiscales. Vamos a presentar esta iniciativa que seguramente ya no nos va a tocar discutir, pero si la vamos a presentar”.

Dijo que trabajará de la mano con todas las áreas jurídicas de las dependencias del gobierno de México.

“En la Consejería Jurídica se trabajará de la mano con todos y con una política de puertas abiertas. Trabajaré con las barras de abogados. Un servidor público debe trabajar para todos. Siempre he trabajado con todos. Va a ser una buena Consejería Jurídica. No habrá distinción con nadie. No habrá distinción de colores, se trabajará con todos y para todos. Todos lo que hacemos es para mejorar la administración pública. La consejería tiene una facultad dentro de la Ley Orgánica. Esa es una buena oportunidad de tener una gran coordinación. Desde ahí se puede hacer un trabajo. Desde ahí nos pondremos de acuerdo en todo. Es una gran oportunidad. Es una institución pequeña donde se puede hacer mucho coordinando las áreas jurídicas distintas de las dependencias del gobierno de México. Nos coordinaremos de tal manera que vamos creando un sistema jurídico para gobernar”, afirma.

También puso énfasis en las policías.

“Hay policías que tienen 50 policías para tres turnos. Hay que mirar a los policías para que se les capacite y estén bien preparados. Hay que buscar a ver a las Fiscalías”, dijo la recién nombrada Consejera Jurídica de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.