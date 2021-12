Morena impulsa juicio político contra consejeros del INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los legisladores de su partido impulsar un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo acusó a los integrantes del órgano autónomo de obstruir la consulta para la revocación de mandato, lo que, aseguró, representa una violación constitucional.

El viernes, el Consejo General del INE aprobó en una reñida votación aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para el 10 de abril de 2022, por falta de recursos tras el recorte a su presupuesto que el Congreso le aplicó.

“El INE está yendo contra la Constitución, no tiene competencia para hacer lo que hicieron y están atentando contra el artículo 29. Es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a las consejeras y consejeros. Le hacemos un llamado a nuestra fracción parlamentaria y a sus aliados para que acudan a esta vía” dijo el líder nacional de Morena.

Delgado acusó a los consejeros del instituto electoral de haberse sumado al bloque conservador que no quiere que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato.

Además, ofreció al INE 547 millones 726 mil pesos de las prerrogativas de Morena para que la consulta no sea aplazada. “Dicen que no tienen ingresos y al mismo tiempo, sin ninguna justificación, no quieren que le devolvamos al pueblo de México 547 millones de pesos. Con eso queda más que exhibido que no son los consejeros y consejeras que necesitamos en nuestro país”, acusó.

“No vamos a aceptar que, por algún tecnicismo, nos digan que no, porque en la pasada sesión del INE intentaron prohibir esta devolución. No existe ninguna ley que lo impida. Es inadmisible que no permitan que un partido regrese recursos. Exigimos al INE que acepte este cheque”, añadió el morenista.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que el partido combatirá legal y pacíficamente la resolución del INE.

GOBERNADORES CIERRAN FILAS

Gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación –incluida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum–, manifestaron, a través de una carta su desacuerdo con la decisión del INE para posponer la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.

Los 17 mandatarios estatales y la jefa de Gobierno de la CdMx, reiteraron que la postura de la autoridad electoral atenta contra los derechos constitucionales de los mexicanos, por lo que exhortaron a los consejeros del organismo a reconsiderar su determinación.

Acusaron al INE de limitar los derechos de los ciudadanos para obtener una democracia participativa y reiteraron su desacuerdo ante los argumentos de los consejeros, a quienes acusaron de tratar de impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia.

“Por esto pedimos a las y los consejeros del INE la reconsideración de esta decisión, con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el pueblo”, manifestaron los mandatarios.

La carta fue firmada por los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Baja California Sur, Víctor Castro; de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Colima, Indira Vizcaíno; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

También de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Puebla, Miguel Barbosa; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Sinaloa, Rubén Rocha; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Manuel Merino; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Zacatecas, David Monreal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.