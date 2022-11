¿Monreal se va de Morena? Vamos a esperar diciembre y sus posadas, dijo el senador

Le voy a ganar a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) y le voy a ganar a los preferidos del Poder (Marcelo Ebrard y Adán Augusto), porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral, porque soy un hombre honesto y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor, de menos odio, de menos confrontación, así lo aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila.

Ricardo Monreal manifestó que su permanencia en Morena es porque forma parte del proyecto pero ha sido “muy fuerte la embestida contra mí, y porque no me voy a quedar callado, porque veo con mucha claridad la operación política en mi contra, porque no soy ningún cobarde ni voy a dejarme de nadie.





Sobre si se van a mantener en el partido Morena, el senador respondió: “Vamos a ver. Vamos a esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque, diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido…”, cantó el senador.

En diciembre platicamos, si es que Dios nos permite la vida, porque no sabe uno, se están muriendo muchos por infarto.

“He luchado siempre contra el poder. Casi siempre ha sido adversidad en mi contra; ahora simplemente se recicla la lucha que sostuve contra el PRI y contra el PAN, sólo que ahora con mi propio partido. Pero es parte del proceso democrático que vive el país y estoy dispuesto a enfrentarlo”.

Y en cuanto al espacio que le queda a la dignidad después de todo lo que ha venido sucediendo, Ricardo Monreal dijo que, “cada vez se agota más ese espacio. Ya no hay mucho”.

Reitera conspiración de Claudia Sheinbaum

Tras los ataques nuevamente de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa “Las Noches del Jaguar”, Ricardo Monreal señaló que hay tiro con la jefa de Gobierno, quien es la promotora de los ataques en su contra y que está utilizando a Layda.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, manifestó a la prensa que esperará prudentemente, lo que determine la Fiscalía General de la República, "porque no hay forma de que se escape (Layda Sansores), toda vez que desacató la orden de un juez y que ahora no solo ha cometido los delitos por los que le acusé, sino también un delito de desacato a un juez".

“Por un lado la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado.

“No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario, como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean violadores de la Constitución y la ley; esa es la única razón”.

Monreal mostró a los medios la suspensión de los actos reclamados que emitió un juez federal y que violó Layda Sansores. “El violar la suspensión es desacato de una autoridad federal y que también es otro delito, que trae como consecuencia también el suprimir el fuero y someterlo por desacato a la autoridad que viole una suspensión.

Sobre las peticiones de Layda para que Monreal deje el partido, el senador aún morenista manifestó que la gobernadora de Campeche “es propia de la mitomanía y que simplemente es la arrogancia de alguien. Como dijo el Presidente. Aquí retomo sus palabras: “El poder atonta a los inteligentes, y a los inteligentes las vuelve locas”. Y es una arrogancia absurda”.





“Pobre Campeche, pobre estado, con tanta gente buena y gobernado de esta manera, con tanta ínsula de arrogancia y de prepotencia, con tanto autoritarismo para expulsar y para decidir qué es lo que deben de hacer los ciudadanos.

“No. No estoy de acuerdo con esa actitud. Y por eso creo que le hace mucho mal a sus jefas este pleito que ella ha provocado, no yo, pero me voy a defender. No voy a aceptarles una sola de sus mentiras ni una sola de sus basuras, que por cierto todas son recicladas de etapas pasadas. Si ustedes revisan los medios, van a ver que son recicladas y aclaradas en su momento”.

“Es como lo que dijo el Presidente, cuando mandan los expedientes, que del PRI le mandaron, toda una noche lo revisó y no había nada, es igual, es igual. Son los mismos expedientes que el PRI y el PAN en su momento me integraron. Ahora los tiene ella. Pero no me da temor; la conozco muy bien y sé, sé lo que son capaces de hacer porque no tiene escrúpulos”.

Respecto a si es inevitable un escenario de ruptura, el político zacatecano indicó que “dependerá de ellos (el presidente y sus corcholatas) y depende de ellas (Claudia Sheinbaum y Layda Sansores). Yo estoy ecuánime, simplemente defendiéndome, y lo voy a seguir haciendo”.

“No voy a actuar con miedo, con temor, no lo voy a hacer, porque no les tengo miedo, ni al Poder ni a esta actitud de anticipación de la imposición. Al único que le tengo temor es a Dios. Ahí sí tengo temor por Dios y sé que él va a decidir dónde esté, cómo esté”.