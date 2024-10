Ministra Batres confronta a Norma Piña por manejo de cuentas apócrifas en la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, por la inacción contra cuentas apócrifas de la Corte que, acusó Batres, mantienen una campaña en su contra.

Durante la sesión donde se avaló que la SCJN puede analizar la Reforma Judicial, Batres Guadarrama aseguró que los calificativos que llega a usar en sesiones no son personales contra ningún ministro sino contra los proyectos, y apuntó que, en cambio, la Corte ha sido omisa en sus peticiones para dar de baja las cuentas que la insultan y denostan.

“Como he manifestado en las sesiones privadas de manera múltiple, no he recibido ese trato ni de la comunidad del Poder Judicial y ni siquiera ese respeto al interior de la propia Suprema Corte, a la que he pedido múltiples ocasiones interceda para bajar de Twitter, ahora Red Social X, diversas manifestaciones desde cuentas que utilizan el logotipo oficial de la SCJN y que afortunadamente no se refieren a ninguno ni a ninguna de los ministros y ministras aquí presentes más que a la suscrita", argumentó.

Asimismo, la ministra Lenia Batres cuestionó si la Suprema Corte podría ser parte de esta estrategia de denostación:

“insisto, hay una estrategia permanente de denostación. Muy probablemente no, y esperaría yo, no tenga nadie que ver aquí de las personas presentes, de los ministros y ministras presentes, en esa estrategia denostativa en redes sociales, en la que se me atribuyen calificativos terribles, se me insulta permanentemente. Y si tuviera algo que ver esta Corte, porque en algunos momentos incluso se ha mencionado personas servidoras públicas que administran parte de estas cuentas, pues me parecería terrible que se sostenga”, indicó Batres.

Al respecto, la ministra presidenta Norma Piña aseguró que es un tema que se ha aclarado en ocasiones previas, y continúan las gestiones para dar de baja las cuentas, como la de @Clips_SCJN.

“Nada más para aclararle, porque lo he estado aclarando varias veces, desde que usted presentó su solicitud de cuentas se empezaron a hacer las gestiones y se han seguido, incluso recientemente se le pasó a usted la información, porque esto va a la empresa, no depende de nosotros, es la empresa la que he estado calificando, le pasé la información y seguiremos insistiendo”, respondió.