México vetará a Almagro en elección a la OEA, va por una mujer

La Organización de Estados Americanos (OEA), considerado el organismo más importante del hemisferio, se prepara para renovar el 20 de marzo su secretaría general, la cual ha estado encabezada desde el año 2015 por Luis Almagro.

El uruguayo, quien ingresó a la organización impulsado por el Frente Amplio, de extracción de centroizquierda, luego de haber sido canciller de José "Pepe" Mujica, pero una vez en la OEA pegó un sorprendente giro ideológico alejándose de la izquierda continental, lo que muchos consideraron una traición del funcionario, busca la reelección frente al embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Zela, y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

En entrevista con El Sol de México, la embajadora de nuestro país ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, adelantó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no votará por Almagro pues no ha cumplido los preceptos de la organización, además de que prometió no reelegirse.

“Cuando Almagro hizo su campaña para presentar su candidatura, hizo varias promesas, varios compromisos, uno de ellos y lo recalcó mucho, fue no reelegirse porque dijo que no creía en la figura de la reelección, incluso, en el pleno del Consejo Permanente hizo una reflexión diciendo que la reelección era inaceptable, una práctica antidemocrática con la que no estaba de acuerdo; son sus palabras y están grabadas, si alguien dice que no cree en la reelección y luego busca reelegirse, está un poco difícil que pienses que hay que votar por él”, dijo la diplomática.

Reconoció, también, que México tiene diferencias fundamentales con la visión de Almagro, con el trabajo que ha realizado al frente de la OEA; así como con la manera de relacionarse con los estados miembros.

-Se dice que la OEA está secuestrada por el secretario Almagro, cuyo desempeño ha sido criticado por México. ¿Usted lo ve así?, se le preguntó a la embajadora.

“Te gradezco mucho esta pregunta porque está en el centro del futuro de la orientación de la OEA y nuestra posición ha sido muy clara. La OEA somos los estados miembros y eso es un punto muy importante de partida porque generalmente se suele identificarla con el secretario general y esto no es así, es exactamente lo contrario, el secretario general es un funcionario que nosotros decidimos tener como facilitador de los mandatos de los estados miembros. Dicho esto, él no puede llevar a la organización a reconocer o no gobiernos, no tiene facultades para ello. Reconocer a un gobierno o reconocer que el representante del presidente de la Asamblea de un país pueda tener a un embajador sentado en el Consejo Permanente votando no es parte de las facultades del secretario general”, respondió Baños, en clara referencia a lo que Almagro ha hecho en el caso de Venezuela.

Destacó, sin embargo, que en caso de que el excanciller uruguayo consiga la reelección, México mantendrá “la relación de respeto” con la que ha trabajado hasta el momento, pues reiteró, los secretarios generales sólo deben ser facilitadores de los estados miembros.

“México siempre ha sido un país muy constructivo dentro de los organismos internacionales, incluida la OEA. Seguimos siendo un país que tenemos varios liderazgos dentro de la organización y sabemos que una de sus mayores complejidades en este momento es que se ha roto bastante el diálogo y que hay tendencias, que espero se superen, de no abonar en esquemas deliberativos de reflexión conjunta de respeto hacia las diferencias”, dijo.

La diplomática dejó claro que la clave del voto mexicano para elegir al próximo secretario general de la OEA está en que sea un perfil de facilitador, que crea en el diálogo como instrumento fundamental de las relaciones en el hemisferio, y aunque aseguró que todavía estudian su apoyo a los candidatos, destacó que el haya una mujer habla muy bien de la organización porque dentro de sus prioridades, tiene el mandato de promover a las mujeres y profundizar la igualdad de género.

“En este momento solo estamos valorando, hay que ver cuáles son sus propuestas, hay que ver como focalizan una mejor organización y para nosotros la clave tiene que ser un perfil de secretario general, que se aun facilitador, que crea en el diálogo como instrumento fundamental de las relaciones en el hemisferio”, subrayó.

Cuestionada si México aceptaría la mediación de la OEA en la crisis diplomática que mantiene con Bolivia, Baños Rivas respondió con un rotundo no, pues dijo no se necesita.

“Definitivamente no, lo podemos hacer nosotros, no necesitamos hasta ahora intermediarios, después veremos, pero hasta ahora no con mayúscula, hemos dado información y hemos dejado claro nuestra posición, ya hemos mandado a un encargado de negocios, a un embajador de carrera, porque nuestra principal prioridad es mantener el diálogo político. Sin embargo, tenemos asilados allí y eso causa dificultades en nuestra relación. Esperamos que se supere, no nos gusta a los mexicanos tener capítulos como este y estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para superarlo de manera adecuada”, concluyó la embajadora.