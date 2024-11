MC Guerrero está cooptado por varios liderazgos, denuncia Mario Moreno

El ex candidato a senador Mario Moreno Arcos, aseguró que la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero está cooptada por personas con “diversas visiones, intereses y estilos de liderazgo” haciendo alusión a los diversos liderazgos en el partido, y afirmó que continuará trabajando por el estado.

Este viernes el líder nacional de MC, Dante Delgado designó a Gabriela Bernal Reséndiz como nueva Coordinadora Estatal del partido en Guerrero, en la Nonagésima Sesión Ordinaria de la Coordinadora Nacional en Ciudad de México.

A través de un posicionamiento que compartió en su cuenta personal de Facebook, afirmó que en su trayectoria política ha asumido con responsabilidad sus decisiones, sobre todo confiando en la “buena voluntad, honestidad y lealtad de la gente que me ha rodeado”, sin embargo, aclaró que por desgracia no existió sinceridad de parte de los diversos liderazgos en MC.

Aunque, manifestó que la renovación de la dirigencia “no era una cuestión de género”, esto en medio de las “circunstancias actuales nos demandaban fortalecernos y mantenernos unidos para enfrentar los retos que se aproximan”.

“No soy yo quien pierde, porque quienes me conocen, saben que siempre actué en congruencia y atención a los principios morales con los que me educaron y me he formado”, aseguró en su posicionamiento.

Además, informó a sus seguidores que continuará trabajando por Guerrero, que por las especulaciones en alusión a su persona no hará caso y le apostará a la unidad del estado, sin formar parte de un grupo político.

“Mi compromiso es genuino y profundo, sin ataduras a las dinámicas de poder dentro de los partidos, porque la vocación de servicio y el amor por mi estado no dependen de una afiliación política, sino del deseo de contribuir al bienestar de nuestras comunidades”, afirmó.