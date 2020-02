La Mañanera vista por Reyes Razo | "Para mi la Economía está fuerte"

"Jajaja... Leo; Peso fuerte... Economía débil... ¡Hummm! Para mi la Economía está fuerte. Hay mayor -mejor- distribución del ingreso. El dinero les llega a los de abajo. A ellos, antes no les tocaba nada. Crecimiento: Dinero que puede quedarse en pocas manos. Hoy se distribuye con mayor equidad. Ahí vamos. Importa mucho acabar con la corrupción...

Fenómeno que lastró -arruinó, pudrió- al Sistema de Salud Nacional. Corrupción. Los neoliberales -que no me quieren- cancelaron la matrícula d Escuelas y Facultades d Medicina. 'Que no pasan el examen de admisión', decían a los aspirantes. Por ello -ponía en claro el Presidente Andrés Manuel López Obrador- el país sufre severo déficit de médicos generales Y de especialistas..."

Zoé Robledo había descrito:

"Escasean los pediatras. Y cardiólogos, más. Ni para que hablar de psicólogos . especialistas que urgen a los adolescentes. Un Centro de Salud, un hospital demanda especialistas. Cada servicio exige diversificación. Instalaciones, equipos. Construcciones idóneas...

Robledo narra la existencia de cascarones imaginadas centros de salud. Construcciones que se quedaron a medio edificar. Muros y techos salidos de discursos y promesas. "Obras que nunca se planearon. Levantadas a "troche, moche". Sin "ton ni son". Mal ubicadas. Abundan las ruinosas casi pegadas muros de otros hospitales...

El Presidente López Obrador abunda:

"Corrupción pura y dura. Corrupción que convirtió en intermediarios de negociantes ricos y ambiciosos a gobiernos enteros. Poder económico que avasalló al Poder Político. Políticos influyentes y sus parientes. Maniobras turbias para adjudicar. Componendas ` para inflar presupuestos. Y negociar anticipos. Calcular indemnizaciones. Así hasta que el costo llegaba a lo imposible. Compañías constructoras "consentidas" de gobiernos que buenas horas 'tiraban el arpa'. ¿Ejemplo? La Carretera Estación Don- Nogales. Faltan 50-60 kilómetros. Y no se avanza. ?Otro? El tren México- Toluca. De 30,000 millones 90,000. Poco a poco lo rescatamos".

El Secretario de Salud participa de las preocupaciones que provoca el estado del cuidado y protección de la salud en México:

"Urge humanizar el servicio. Sensibilizar al personal. A todos quienes participan en el hecho de proteger, mejorar y recuperar la salud. Trato amable, cordial, solidario. Sin aires empalagosos ni fingidos. Calidez y atención alivian con tanta efectividad como antibióticos, sueros y aspirinas...

Pronto iré Tlaxiaco, a Oaxaca, a la Mixteca. Inauguraré un formidable hospital. Muy bien equipado. Útil.

Y aseguro que no han de faltar los medicamentos. México, este gobierno adquiere en el mundo entero, los medicamentos que requiere. Medicamentos cuya efectividad la garantiza la Organización Mundial de la Salud".

"¡Aclaremos paradas! -retó López Obrador. ¡Basta de calumnias! Mi gobierno no compra medicinas piratas".

"Mis adversarios -que no me quieren- inventan, mienten, calumnian. Al hacerlo enseñan su verdadero rostro. Y su centro de interés. El dinero. En rigor, los conservadores, los neoliberales tienen un dios: ¡El Dinero !"

Así hoy. En la "mañanera".