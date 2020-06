La Mañanera vista por Reyes Razo | "Yo estoy muy satisfecho"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador transpira contento. "Yo estoy muy satisfecho por los resultados de nuestro estrategia para enfrentar al "coronavirus". Sin "toque de queda", sin rozar las garantías individuales, sin amenaza el pueblo se encerró. Unió a la familia. Y cuidó a los adultos mayores. Pueblo consciente y solidario. Un ejemplo para el mundo. No me gusta comparar. Échenle un ojo a las cifras de muertos en Europa. "

"Hugo López-Gatell discípulo predilecto del científico -"¡Premio Nacional de Ciencias! ¡Nada menos!" , exhibe, luce orgulloso López Obrador-Jorge Alcocer, explica a la perfección cómo va la lucha contra la pandemia. Escúchenlo. Nos dice que el país se encuentra en "luz roja". El virus agrede infecta. Vivimos tiempo de riesgo. Tenemos la fortuna de recibir el "coronavirus" tras saber de lo que devastó en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Aquí se "domó" la curva de la pandemia. Tan bien, que no se congestionó la red de hospitales. Ni escasearon médicos, enfermeras, especialistas, equipos. Nos dio tiempo de comprobar carencias. ¡Y remediarlas!

"A buena hora contratamos 50 mil personas, Médicos, enfermeras, técnicos... Sacamos lecciones. Nunca más un aspirante a médico rechazado. Los formaremos aquí. En 36 años no lo hizo ningún gobierno neoliberal lo hizo. Rechazó a los aspirantes. Redujo posibilidad a los especialistas. Viví el caso, en Mérida, Yucatán de no hallar en 3 hospitales ¡Un pediatra" No lo había. No existía.

"Mi gobierno -ofreció López Obrador- otorgará 30 mil becas a médicos que aspiran a especializarce en alguna de las múltiples ramas de la Medicina. No existían. Urgían. La dañina acción del neoliberalismo nos arrasó. Hospitales a medio construir. Ruinas del tiempo. Malo o totalmente inútil su equipo.

"Nuestros sabios, nuestros expertos investigadores, científicos de ambos sexos formulan las recomendaciones. Deciden la estrategia.. Yo, los políticos no opinamos aquí. Ni todólogos ni expertos somos. Atengámonos lo que nuestros estudiosos recomiendan. Prevalece la "sana distancia".

"A mí me apena, me entristece profundamente que la persona enferme: se contagie. Y más todavía que muera. Vivo luto. Pienso en familiares y amigos de fallecidos. Es pésame es constante.

"Hugo nos hace ver que sin la previsión que tomamos la mortandad hubiera alcanzado proporciones enormes. Hoy tenemos camas y equipos y personal para atender esta pandemia.

"Como sea, a pesar de los pesares soy optimista. Saldremos adelante. Recuperaremos empleo. Ya estimuló la economía familiar; el consumo. Y así, la producción. Con pesos en el bolsillo -dinero de mi programa social- la gente compra lo básico. Observó que no hay escasez de alimentos. El sector agropecuario va bien...

"Lo que hago provoca reacciones. Raíz del término reaccionario. Son aquellos que se oponen al cambio. Son clasistas. Elitistas. Discriminan. Humillan. Ofenden. Racistas ambiciosos. Excluyentes. Atacan a nuestra transformación. A nuestro cambio sin violencia. Reconozco que esos opositores se conducen con buenos modales.

"La transformación exige definición. Ubicarse. No hay de otra. O de un lado o de otro. ¡Fuera Máscaras! Basta de hipocresía.

"La pandemia nos enseñó mucho. Tuvimos apoyo de importantes gobiernos. La urgencia me obligó a telefonear l Presidente de Estados Unidos, al de China y al Primer Ministro de Canadá. Solicité apoyo. Lo obtuve. Debo expresarles mi gratitud. La verdad es que nos respetaron y ayudaron”.

