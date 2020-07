La Mañanera vista por Reyes Razo | "A nuestro país no le conviene pelearse con EU"

Abrigo la convicción -reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador- de que a nuestro país no le conviene pelearse con Estados Unidos. Equivale a reñir con el vecino. En mi gobierno Estados Unidos respeta a México; su soberanía. Ya no es como antes. Tengo pruebas que sostienen lo que digo: declaraciones, comunicados. Fomento cooperación y desarrollo. Empleo el buen clima que anima la relación con Estados Unidos para defender derechos y buen trato que debe darse los migrantes mexicanos hoy radicados allá. Ya no es como antes...-dejó en el aire.

Este lunes volvió exaltar las virtudes del T-MEC. Le atribuye poder, fuerza, aliento que tiente -y convenza- a inversionistas extranjeros. Argumentó: "Productores de partes de artículos que desde aquí se exportan tendrán -en el futuro necesidad de instalar aquí sucursales de sus matrices. Así lo estipula el nuevo tratado. Tal apartado no existió en el "Teelecé".

T-MEC contiene plena soberanía de México sobre su petróleo. No es motivo de negociación. El ya fenecido acuerdo anterior no abordó sí el tema.

"Yo no trataré en Washington nada oscuro. Ni secreto. Privará la transparencia. Informaré a todos los mexicanos que temas s abordaron en la reunión con el Presidente Donald Trump. Viajaré el martes 7 a la capital estadounidense. El miércoles 8 depositaré sendas ofrendas florales en los monumentos Abraham Lincoln y nuestro Patricio: Don Benito Juárez.

Rechazó López Obrador la oferta del gobierno de Donald Trump de cubrir los gestos de hospedaje y alimentación de su invitado. "Ya tenían listo un hotel y guardia que me protegerán. Agradecí. Y no acepté. Me alojaré en la residencia de la Embajada de México. Y me regresaré apenas pueda. El llamado del terruño s muy poderoso", justificó.

El viaje. Los pormenores. La agenda. El transporte. La comitiva. ¿Le acompañará su esposa? ¿Está sano? ¿Se reunirá cerca del Potomac River con representantes de los migrantes -"braceros"- mexicanos? ¿Teme por su seguridad? ¿Le inquieta saber que le amenacen?

Nada le enturbia el ánimo. Gusta de frases como: "El pueblo mexicano es mi amo. Mi único amo. "El pueblo se cansa de tanta P... transa. "A México no se le cobra...Se le sirve"..."Aspiro -como Madero- a ser el guardián de las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano...

Respondió el Presidente López Obrador:

"Conozco muy bien a nuestros migrantes. Ellos a mi, también. Los visité. Sé de sus problemas y preocupaciones. Los tengo muy presentes. Los llevo en el corazón. Van conmigo. Quizá no pueda encontrarme con ellos en este viaje a Estados Unidos. El tiempo no alcanza.

"Saben muy bien -añadió- que los tengo por héroes mexicanos modernos. ¡Ah, como contribuyen a l economía de México. No olvidan a su país. Envían dinero a sus familiares. Propician consumo, gasto. Sus miles de millones -que podrían ser presupuesto de un país- dan alivio muchas regiones de México.

"Iré a la Unión Americana con una comitiva muy reducida. No, mi esposa no me acompañará. Los responsables de Economía, Relacione Exteriores y de la Oficina de la Presidencia de la República y un secretaria del personal de mi ayudantía. Y ya. Viajaré en un avión de línea comercial. Sin extravagancias ni derroches.

Desde luego criticó sus adversarios. "Me vieron enemigo. Quisieron exterminarme. Yo no. ¡Qué va! Respeto a los conservadores. A los neoliberales.

"El martes revelaré mi estado de salud"- anticipó.

Ya tiene la maleta en la mano López Obrador.

