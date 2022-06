Legisladores del PAN y PRD no acompañan propuesta del PRI para armar a mexicanos

Legisladores del PAN y PRD se pronunciaron por no acompañar la propuesta del PRI para que los mexicanos puedan tener armas de mayor calibre y así defenderse de la delincuencia, pues manifestaron que no es un camino para la pistolización de una sociedad, ni tampoco hay manera de armarse contra la brutalidad del crimen organizado.

“Si el PRI decidiera hacerlo, nosotros respetaremos esa autonomía como partido y como Grupo Parlamentario; pero no la acompañaríamos”, señalaron legisladores federales.

En ese sentido, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, mencionó que en muchos espacios y en muchos lugares la desesperación, la impotencia que se siente, las ganas de salir y hacer justicia por propia mano, llevan a pensar en tomar por propia mano acciones, pero es la obligación es del Estado Mexicano de brindar seguridad.

“Desde mi punto de vista no es un camino la pistolización de una sociedad, muy por el contrario, lo que se tiene registrado es que las sociedades que han sido laxas en este sentido que hayas armas de fuego, lo vemos con los vecinos de Estados Unidos, lo que degeneran son muchos más casos de muertes o de lesiones graves por armas de fuego”, comentó el legislador.

Tener un arma de fuego es un riesgo latente y lo mexicanos tenemos por mandato constitucional la posibilidad y el derecho en nuestro domicilio tener un arma de fuego para nuestra protección, siempre y cuando no sea de las reservadas por el ejército y siempre y cuando esté autorizada por las autoridades. “Pero no de alto calibre como se dijo, y mucho menos de estar armando a la sociedad”.

Al ser entrevistada, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que entiende la desesperación de los partidos políticos ante un presidente que se la pasa echando culpas y que dice que el gobierno local es que tiene que dar las explicaciones, “pues que no se le olvide al presidente que la delincuencia y el crimen organizado le corresponde al gobierno federal, quien tiene las armas es el gobierno federal”.

Advirtió que no podemos permitir que el gobierno federal claudique a su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y que nosotros digamos que los ciudadanos se armen para defenderse.

“No hay manera que se armen contra la brutalidad del crimen organizado, que no portan un arma calibre 45, ellos portan un cuerno de chivo y a veces lanzan granadas”, señaló la senadora.

“No comparto esta visión de armar a los ciudadanos, pues los ciudadanos pueden tener un arma para su defensa propia en sus casas y registrarlas, pero tampoco es lo que los ciudadanos quieren; lo que los ciudadanos quieren es que el gobierno cumpla con su facultad de brindad seguridad”.

En ese sentido, el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que no es una propuesta que haya sido consultada a la coalición Va Por México, respetamos la posición del presidente del PRI y del diputado Alejandro Moreno, compañero de la coalición, pero el hecho de armar a la gente no creo que sea la solución.

Refirió que en consonancia con la dirigencia nacional del partido y el planteamiento histórico del PRD de que la pacificación del país pasa por un Estado mexicano y por la no militarización de la Guardia Nacional, no podemos acompañar una propuesta que arme a la gente.

“PRD no acompañaría en el eventual caso que esto formalmente se propusiera. Hay que hacer también la aclaración de que no se ha propuesto, no se ha presentado una iniciativa; pero no está en los acuerdos que “Va Por México” ya tiene consolidados, y que seguirá avanzando, como pueden ser las elecciones del 2023”, señaló el legislador.

Monreal da su opinión sobre la iniciativa

Por su parte, el senador de Morena, Ricardo Monreal, opinó sobre la propuesta del priista Alejandro Moreno de armar a la población y dijo que eso nunca ha funcionado y no consideraba que era la mejor opción.

“Respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes u ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. “No, yo no podría aceptar”.

“No, lo que tenemos que hacer es tener mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que legítimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen.

“El Estado tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades. Es una obligación del Estado y el Estado debe de garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a la seguridad pública; y por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”.