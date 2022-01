Hugo Eric Flores niega haber incrementado su patrimonio como funcionario

Hugo Eric Flores señaló que los bienes inmuebles que adquirió en 2017 y 2019, según consta en las declaraciones patrimoniales que hizo como superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Morelos, han sido producto de su trabajo durante más de 30 años, en diversos puestos públicos, académicos y de consultoría.

En entrevista con El Sol de México, y luego mediante una nota aclaratoria, negó haberse enriquecido durante su gestión como delegado federal en Morelos o como presidente nacional del PES.

“No tengo duda que con intenciones políticas se intenta engañar a la opinión pública, dando a entender que me he enriquecido con los cargos que he tenido en los últimos tres años, lo cual niego categóricamente. La información real es que no he aumentado mi patrimonio, tal como mis declaraciones públicas lo demuestran”, dijo.

Ayer, este medio publicó que el político compró dos casas. La primera, con valor de cuatro millones 750 mil pesos, el 28 de junio de 2017, cuando se desempeñaba como líder nacional del PES. La segunda, de cinco millones de pesos, el 27 de marzo de 2019, cuando era delegado federal en Morelos.

Flores Cervantes señala que el comprar dos propiedades “no significa que aumenté mi patrimonio”.

Añadió que la segunda propiedad la adquirió en 2018 –antes de su nombramiento como delegado federal en Morelos –y no 2019. Esto, a pesar de que su declaración patrimonial y el Registro Público de la Propiedad indican como fecha de la compra el 27 de marzo de 2019.

“El contrato privado de compra-venta se realizó antes de empezar mi función como Delegado del Gobierno Federal en diciembre de 2018; se perfeccionó en marzo de 2019 ante Notario Público”, aclaró.

Negó haber sido ministro de culto o pastor evangélico y también que haya sido inhabilitado por falsificación de documentos. “Tuve procedimientos administrativos en mi contra después de renunciar al cargo de Oficial Mayor de la Semarnat, por oponerme a la dilapidación de recursos del Programa Pro-Árbol durante la administración de Felipe Calderón. Todos los procedimientos en mi contra fueron ganados ante Tribunales”, dijo.