Francisco Domínguez rechaza ir por la dirigencia panista

QUERÉTARO. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que no competirá por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que Marko Cortés es, al momento, el único candidato formal.

“Seré parte activa de una nueva narrativa panista propositiva y autocrítica, centrada en nuestras fortalezas”, aseguró.

El pasado 12 de agosto, el PAN instaló la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional con miras de que el 24 de octubre se elija al nuevo dirigente del blanquiazul.

Domíguez Servién, quien hace dos semanas dijo que sería un error reelegir a Marko Cortés, postura con la que coinciden los exdirigentes del blanquiazul Gustavo Madero y Damián Zepeda, quienes ven el riesgo de perder las seis gubernaturas que se disputarán el año entrante.

El gobernador queretano agradeció a sus compañeros militantes por el apoyo mostrado en semanas pasadas cuando se perfilaba como candidato en el proceso de renovación de la militancia.

“Como panistas, debemos renovar nuestra visión. Asumirnos como oposición y como opción; el país lo necesita, la sociedad lo demanda”, indicó.

Puntualizó que concluirá su periodo como gobernador del estado, y después continuará con su actividad como empresario ganadero.

“Hoy sigo enfocado en entregar las mejores cuentas a las y los queretanos. Con esto, cerraré un capítulo”, precisó.

Con un aspirante menos, ahora Marko Cortés es el candidato más fuerte, aunque no todos los panistas lo ven bien. El senador Gustavo Madero, quien fue dirigente del Partido Acción Nacional de 2010 a 2015, señaló que el partido tiene que dar un golpe de timón, porque no puede seguir como hasta ahora, porque ve que el partido “está atrapado en una relación endogámica” y le queda a deber a México, por lo que tiene que virar su filosofía y moverse más al centro, dejar de ser tan de derecha, para “volverse más social” para que conquiste a la gente y no solo actúe por “el miedo a Morena”.

En entrevista previa al anuncio de Domínguez, Gustavo Madero propuso que este proceso de renovación, debe ventilar y oxigenar al PAN rumbo al 2024 y emular a su partido hermano en Alemania, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) y que promueve las ideas de centro.

“El PAN no creo que deba ser un partido de derecha, debe ser un partido que defienda las libertades”, opinó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda, quien fue secretario general del partido de 2015 a 2017 y posteriormente dirigente interino del mismo, indicó que el PAN debe recuperar el rumbo y la identidad que ha perdido en esta dirigencia.

También entrevistado previamente al anuncio del gobernador de Querétaro, Damián Zepeda cuestionó las decisiones que adoptó el partido, como la alianza con el PRI que genera falta de seriedad de cara al 2022, por ejemplo, en estados como Hidalgo o Oaxaca, cuando han criticado en el PAN, por décadas, el sistema de Gobierno en esas entidades.

Advirtió que en el partido se cerró el debate en torno a este tema y tampoco se aborda que en las elecciones pasadas Acción Nacional no haya crecido ni un punto porcentual con respecto al proceso electoral de 2018. “No es un logro quedar con el mismo porcentaje de votación, de hecho, debemos preguntarnos por qué en el 2018 ganamos 11 gubernaturas y hoy, solo refrendamos dos”, reprochó.

Subrayó que más allá de hacer una crítica a la actual dirigencia, se debe revisar lo que no se está haciendo bien. “Creo que en el PAN tenemos que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo hoy y ojalá todos los aspirantes lleguen con esa mentalidad”, puntualiza.

Enfatizó que es un error mantener la alianza política y se debe replantear este tema en el partido y esto debe debatirse.

Respecto al proceso de renovación partidista, dijo que espera que el partido salga bien librado y que sea democrático.