Evangelistas no ven iniciativa de Morena a modo

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, aseguró que los evangélicos están a favor de la laicidad del Estado mexicano, y lo único que hará esta iniciativa es brindarles derechos a los ministros de culto que deberían de tener.

“El presidente dijo que el Estado laico va a prevalecer, obviamente la separación del Estado y las iglesias. El presidente tiene razón, concuerda con la iniciativa de la senador Soledad Luévano, quien está a favor de la laicidad del estado mexicano”.

Farela rechazó que sea una legislación a favor de ellos. “La iniciativa que presenta la senadora (María Soledad) Luévano simplemente está adecuando los tratados internacionales que México ha suscrito, quien diga que es un pago del Ejecutivo o el Legislativo a la Confraternidad está mintiendo, no nos deben nada, ni el Ejecutivo ni el Legislativo”, aseguró.

En tanto, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes dijo que el Estado mexicano debe de garantizar el derecho a la libertad de culto.

“El preside lo dijo muy claro. El Estado laico es aquel que garantiza Todas las libertades y por tanto la libertad religiosa", dijo en una atropellada y breve entrevista con los medios de comunicación al exterior de la Catedral de la Ciudad de México tras participar en la clausura de los módulos del desarme voluntario.

Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los senadores de Morena no eliminar el Estado laico, pues todos los mexicanos están a favor de la separación iglesia-Estado y podrían caer en confrontaciones.

“No considero que modificar este principio ayude, al contrario, ya en su momento hubo confrontación, eso hasta motivó una invasión extranjera. Entonces, no nos metamos en ese terreno. Yo creo que todos los mexicanos están de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución”, dijo.

En tanto, tras la polémica generada, la autora de la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas defendió su iniciativa y exigió a la Junta de Coordinación Política del Senado que sea discutida en parlamento abierto, pues afirmó que las iglesias y sus feligreses pueden, incluso, ayudar a pacificar al país.

“Vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura. Solicité a la Junta de Coordinación Política del Senado que mi iniciativa sobre Asociaciones Religiosas se debata en parlamento abierto”, comentó.

Por su parte, Raúl Vera, obispo de Saltillo, aseguró que hay temas más importantes para los mexicanos que el de la libertad religiosa, como los derechos sociales.

“Por esta parte de lo religioso, juzgar todo el proyecto político del señor presidente, yo no nada más me voy a basar en esto, hay otras cosas en las que debe ser objeto de escrutinio, no podría condenar al régimen de (Andrés Manuel) López Obrador sólo por este aspecto, hay otros aspectos que también son importantes”, dijo

Con información de Gabriela Jiménez