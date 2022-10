"Está ayudando a torturadores": AMLO desestima al NYT por entrevista a Encinas en caso Ayotzinapa

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al medio estadounidense The New York Times, que está catalogado como uno de los mejores y más influyentes periódicos del mundo, de estar “vinculado a intereses creados, tanto económicos como políticos” y sostuvo también que es un diario “poco ético” que apoyaba y protegía a torturadores que “toleraron crímenes de Estado”.

“Imagínense que el New York Times esté metido en esto, ahora sí que ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿dónde está la justicia?”, dijo el mandatario.

El mandatario añadió que en su gobierno “se decidió actuar” y no hubiera avanzado la investigación para conocer la verdad si habrían ganado la presidencia en 2018, José Antonio Meade o Ricardo Anaya.

Sociedad

AMLO defiende trabajo de Encinas

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas tras la entrevista dada a ese rotativo y dijo que se estaba poniendo en duda su actuación al investigar el caso.

“Le tenemos toda la confianza a este señor, tiene nuestro apoyo, no es que lo van a desgastar y lo van a debilitar, él nos representa, a todos, y no está solo. Entonces, puede venir otro reportaje del Washington Post, el Wall Street Journal, del Financial Times”, expuso el mandatario, al acusar que la prensa en general descalifica a su Gobierno.

De acuerdo con el reportaje del periódico norteamericano, Encinas reconoció la invalidez de un gran porcentaje de pruebas en el caso de Ayotzinapa, pero respondió que él es el principal sorprendido de esas aseveraciones y defendió las pruebas de la investigación en la conferencia matutina del presidente.

Reapertura de caso Ayotzinapa incomodó a muchos

Mencionó además que el haber reabierto el caso Ayotzinapa le molestó a muchos y afirmó que están involucrados demasiadas personas, “tanto los autores materiales e intelectuales”, como también, dijo, otros que, “avalaron la actuación de las autoridades y que mintieron: periodistas intelectuales del régimen mucha gente. Por eso llega hasta el New York Times y se pone en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar”, resaltó López Obrador.

También, llamó a sus opositores a que, supuestamente, “no estén gastando dinero a lo tonto” para desprestigiar a su gobierno con información que considera son ataques de la prensa, al enfatizar: “no nos van a descarrilar”.

Subrayó que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa “es un caso fundamental” para su gobierno, “nosotros tenemos que conocer la verdad y aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y lo más importante: saber dónde están los muchachos”.

Expuso que se ha ido avanzando en el caso, ya que “había una especie de pacto, de silencio, porque se cometió un error desde el inicio de parte del Estado. En vez de informar lo que se había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y por fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes”.

Reprochó que en el anterior gobierno se dio por concluida la investigación al decir que “que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero. Los padres de los jóvenes no aceptaron esa versión y contaron con la el apoyo de expertos y quedó de manifiesto que no fue cierto que hayan asesinado a los jóvenes y los hayan quemado en un basurero, eso está probado porque algunos restos, pocos, que han sido analizados, demuestran que fueron depositados en otras partes, que lo del basurero fue una invención”.

