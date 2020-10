Espera AMLO renuncia de funcionarios por elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en estos días espera que comiencen a llegar las solicitudes de renuncia de funcionarios de su gabinete que busquen participar en las elecciones del 2021.

"Yo creo que en estos días van a empezar a presentar solicitudes porque sí hay algunos que aspiran y tienen derecho a hacerlo"

Recordó que la fecha límite es hasta finales de octubre, "ya no se puede en noviembre".

En junio del 2021, se pondrán en juego en México 15 de los 32 gobiernos estatales y se elegirán los 500 escaños de la Cámara de Diputados federal.

Uno de los funcionarios que confirmó su interés como gobernador de Sonora fue el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

En días pasados, el Presidente confirmó que no dará licencia a los que renuncien para optar a cargos de elección popular en 2021, sino que al marcharse no mantendrán "ningún vínculo" con el Gobierno, aunque no cerró la puerta a un regreso en el futuro.

"Lo que no quiero es que a la sombra del Gobierno se promuevan candidaturas, como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso", detalló el mandatario, que todas las semanas asegura que sufrió un fraude en las presidenciales de 2006 que le apeó del poder en favor del derechista Felipe Calderón.



"No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al Gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres, y nada de manipulación", señaló.

















