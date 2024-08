En Debate | Reforma judicial

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México

“La reforma es en beneficio de todos, incluso de empresarios e inversionistas. Es lograr que en el país haya un auténtico Estado de Derecho, que no esté el gobierno al servicio de un grupo, que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres. Esto da confianza al inversionista, verdadera confianza, no que se tiene un Poder Judicial donde no hay una verdadera competencia porque predominan los monopolios, porque tienen más agarraderas, más influencia en el Poder Judicial; porque se supone que es un poder autónomo e independiente, pero en los hechos no es así, es autónomo e independiente del pueblo, no de potentados”.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

“Rechazamos y estamos en desacuerdo con la #ReformaJudicial. Como futuros profesionistas del derecho y ciudadanos, destacamos la amenaza directa a nuestra formación académica y profesional”.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

CLAUDIA SHEINBAUM, presidenta electa de México

“El diálogo nunca estará cerrado, pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas, y otras que sí le competen a la relación con el país vecino. En el caso de la reforma judicial es una decisión soberana de México, mientras que con Estados Unidos no tenemos por qué discutir todo".

CÁMARA DE COMERCIO DEL CANADÁ EN MÉXICO

“Las referidas reformas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo”.

RICARDO MONREAL, militante de Morena

“La reforma al Poder Judicial es un mandato popular que cumplirán Morena y sus aliados; sin embargo, escucharemos a todas las partes. Es importante hacer caso a lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, por eso seremos responsables, cuidadosos y prudentes al establecer estas modificaciones a la Carta Magna”.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en paro indefinido ante la posible aprobación de la reforma judicial. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“Marchamos del Monumento a la Revolución rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestándonos en contra de la iniciativa de reforma al PJF. Nuestras consignas son: Poder Judicial, contrapeso nacional; Si el pueblo se informa, no pasa la Reforma; No somos oposición, servimos a la Nación; Poder Judicial Presente; Sin Poder Judicial quién te va a cuidar; Democracia Sí, Dictadura No”.

ARTURO ZALDÍVAR, exministro de la Corte

“La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo. Pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora, si preguntamos a la gente que lo hicimos en los diálogos por la transformación la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen, frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social".

El exministro Arturo Zaldívar no se salvó de ser blanco de las protestas de los trabajadores de la SCJN para reprocharle su apoyo al Ejecutivo y no al Poder Judicial. Foto: Omar Flores / El Sol de México

THE WASHINGTON POST

“Estados Unidos tiene razón al intervenir en el tema de las reformas al Poder Judicial porque lo que está en juego son la independencia judicial y el Estado de Derecho en un país que ha conocido demasiado poco de ambas cosas a lo largo de su historia. El plan de López Obrador también podría frenar la integración económica de Norteamérica. A través de su frontera común y de su asociación en el Acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, México y Estados Unidos tienen intereses mutuos en cuestiones que abarcan el comercio, la migración, el crimen organizado y la seguridad nacional”.