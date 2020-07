Emilio Lozoya es la punta del iceberg de la corrupción política: Monreal

Emilio Lozoya es la “punta del Iceberg’’ de la corrupción política y “habrá un temblor político’’, porque no solo es el soborno a los legisladores que votaron a favor de la reforma energética, si no de todas las reformas estructurales, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila.

Es emblemático el tema y el caso de Lozoya; si él habla lo que sabe, “habrá un estruendo, una sacudida para bien del país’’. Nunca antes ocurrió y ojalá esté decidirlo a hacerlo para abrir la caja de pandora’’.

Además está el robo por décadas en ultramar de Pemex, con embarcaciones, ordeñas, eso tiene 40 años haciéndose; lo de fertilizantes y los sobornos de Odebrecht.

Por eso, declaró Monreal, es esperada la llegada de Emilio Lozoya –ex director general de Pemex-, son muchas especulaciones que serán aclaradas con sus testimonios; “va a sacudir al escenario político nacional’’, porque se habla de personalidades políticas, funcionarios inclusive empresarios.

En conferencia a distancia, apuntó que la incriminación o el señalamiento de presuntos responsables o delincuentes dará pie a una gran investigación de la Fiscalía General de la República y eso es una etapa buena para el país, que se actúe de esta manera, que no se dé paso ni a complicidades ni olvido que raye en la impunidad.

Para todos es conveniente que se aclare y que se deslinden responsabilidades en los niveles que se requieran, insistió.

Sin embargo, aclaró el senador, el Senado de la República no actuará como “Torquemada’’ ni como una Agencia del Ministerio Público, vamos a esperar. El Senado actuará con responsabilidad y seriedad en el señalamiento y en la integración de carpetas de investigación que sobre el resultado de las afirmaciones del señor Lozoya surjan.

“Creo que está por llegar, está por arribar en una horas, que es lo que estoy enterado; es esperada su presencia sus declaraciones. Hay muchas especulaciones, dudas y hasta desconciertos’’.

“Algunos no lo creían, pero la separación entre el poder económico y el poder político va a fondo, el combate a la corrupción y a la impunidad no tiene tregua, el presidente de la República no va a descansar hasta erradicarla’’.

Monreal Ávila recordó que fue testigo –Cámara de Diputados- de muchas cosas en los corrillos, en los corredores estaban las empresas, los cabilderos, eso no es malo, pero se presumía de recursos económicos que ahora podremos darnos cuenta’’.

