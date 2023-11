“El 50% de los mexicanos no me conoce”: Xóchitl Gálvez

“Qué me conozcan. Que la gente en México me conozca, porque el 50 por ciento de los mexicanos no me conoce, entonces eso es lo que tengo que trabajar, subir mi conocimiento”, dice Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, sobre su principal preocupación en la precampaña en curso.

En entrevista con El Sol de México, la exsenadora señala que “hay que darle vuelta a la página” luego de los conflictos por la designación de candidaturas entre los partidos del Frente Amplio —PAN, PRI y PRD— “y seguir porque los días cuentan”.

Reconoce al líder del PRI, Alejandro Moreno, por aguantar los ataques del Gobierno y resistir para mantener la alianza, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador jugar limpio y “que deje de usar los recursos públicos para fortalecer a su candidata”.

-¿Cómo te sientes, como vas en estos primeros días ya del inicio de la precampaña qué has visto?

La verdad de las cosas es que yo celebro que los partidos finalmente hayan cerrado su proceso de alianza, porque eso los tuvo muy entretenidos, metió mucha tensión. Por supuesto que hay gente que no quedó contenta, otros muy contentos, pero bueno, yo espero que podamos dialogar con aquellos que de alguna manera quedaron insatisfechos. Yo tengo que ser respetuosa de los procesos internos de cada partido, yo no me puedo meter en cada uno de los partidos como eligen a sus candidatos, pero si he sugerido le den privilegio a los más competitivos.

Pasando a otra cosa, empezamos la precampaña en Coyuca de Benítez. Para mí era muy importante empezar al lado de la gente de aquellos que perdieron todo, porque la verdad están sin techos, sus cultivos, sus cocos, están devastados; está devastado el campo, la pesca en esa zona es peligrosa, es una zona donde hay algo de turismo pero no se ve que se recupere pronto, porque lo perdieron todo, en fin mucha tristeza. Pero por otro lado, mucho ánimo empezamos con la marcha de la esperanza por ellos, porque en México pasan cosas distintas, fue un buen evento y de ahí me fui a Ciudad Juárez con ese corazón y esa X que van a ser el símbolo de mi campaña, porque mi propuesta es mucha fuerza, pero mucho corazón. Hoy me tocó grabar aquí mis spots, mis piezas de comunicación y en eso estoy.

-Algo que preocupa a muchos es este proceso de elección y de selección de algunos aspirantes que ha causado algunos conflictos internos de cada partido, ¿Eso no ha desquebrajado al Frente Amplio por México?

También se está dando en Morena. En Morena hay un Presidente que los disciplina y les dice todos quietos, pero eso no quiere decir que todo mundo esté contento dentro de Morena con lo que pasó en los procesos internos, esto es normal, esto siempre ha sido normal. Siempre hay gente simplemente está ahí por el espacio y yo lo que les digo es que en este proyecto cabemos todos y vamos a gobernar juntos. Yo espero que se vayan cicatrizando heridas y que podamos caminar, pero pues ni modo, hay que darle la vuelta a la página y seguir porque los días cuentan.

- ¿No es momento que tú les pongas un estate quieto, que entiendan los tres partidos del Frente, sobre todo por la conducción que ya tienes y responsabilidad, pues el estate quieto sería porque yo soy la que estoy al frente?

Yo tengo la claridad de qué quieren ganar, que se tienen que poner las pilas y bueno, estamos trabajando en eso, estamos fortaleciendo el equipo y sobre todo, creando equipos locales para tener mucha fuerza en todo el país. Ahorita lo más importante es que mi conocimiento crezca.

-¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento?

Qué me conozcan. Que la gente en México me conozca, porque el 50 por ciento de los mexicanos no me conoce, entonces eso es lo que tengo que trabajar, subir mi conocimiento.

- ¿Qué vas a hacer para ello?

Están los spots, impulsar una estrategia en tierra. El día que arranqué muchos ciudadanos salieron de diversas ciudades. Esto es una campaña donde no tengo los millones de la candidata de enfrente, ella tiene mucha fuerza en muchos medios, se nota claramente la cobertura dos a uno. Son el Gobierno, son el poder, presionan y bueno, lo que tengo que hacer es con los recursos que tengo optimizarlos y echar mano de los ciudadanos, hacer un llamado a los ciudadanos que se apliquen y efectivamente, ellos tienen 20 mil Servidores de la Nación, yo tuve un millón de firmas, un millón de firmas que caminan, salen a la calle contagian, y si se suma y trabaja, podemos ser una fuerza muy poderosa.

- ¿Qué es lo que más podría debilitar al Frente y qué es lo que más lo podría fortalecer?

Obviamente la división es contraproducente y lo que más nos fortalece es lo que está pasando en el país. Esta inseguridad que no cede, el crimen organizado sigue sin control en el país ocupando territorios completos, el campo está abandonado, el tema de la salud es un desastre y pues la gente está consciente que se requiere algo distinto. No seguir con la conducción del gobierno que se tiene y eso es lo que tenemos que comunicarle, que nosotros representamos un proyecto basado en la capacidad técnica, pero sobre todo en cómo resolver los problemas. El actual Presidente prometió mucho, Morena prometió mucho y la realidad de las cosas es que el tema de la seguridad es un desastre.

- ¿Ya dejó de molestarte el presidente, dejó de decirte cosas?

Él tiene medidas cautelares y ya no lo puede hacer, pero, aun así, de repente lo hace, Pero hay una medida cautelar por parte del INE para que él no pueda atacarme.

- ¿Qué mensaje le mandas al Presidente?

Que se ponga a trabajar en los grandes problemas del país, que deje de usar los recursos públicos para fortalecer a su candidata y que juegue limpio.

- Las precampañas ya comenzaron, que finalmente son para los militantes y simpatizantes. ¿Hay algún elemento que tú consideres que es importante para que el Frente crezca?

Que pongamos buenos candidatos locales, yo creo que eso es muy importante, gente cercana con trayectoria, gente que se preocupe por las causas de la gente y por otro lado, trabajar el doble, hay que recuperar las calles y hay que emocionarse. Yo veo muy buen ánimo en la sociedad civil, aunque no es tan participativa… Es que la campaña todavía no empieza, esto es una precampaña, y poco a poco va a ir subiendo de tono y para arrancar hay que estar en otra condición.

- ¿Tú estás bien con Alejandro Moreno, no hay nada, han sido disparates momentáneos los que has dicho? ¿Qué ha pasado ahí?

La verdad de las cosas, fue un ataque tan sistemático que se hizo contra Alito desde el Gobierno y yo le reconozco que es un hombre que aguantó la presión para mantener esta alianza adelante. Nos llevamos bien, lo he ido conociendo y me parece un hombre echado para adelante, trabajador, fuerte, tampoco ha sido fácil para el PRI todos los conflictos internos. Ya vimos a todos los gobernadores que al final, pues no sé si es tanta corrupción, como el de Oaxaca, el de Hidalgo, Sonora, Quintana Roo, que acaban yéndose con el Gobierno por una embajada, pero la verdad es para que no les investiguen la cuenta pública, eso es lo que hay de fondo. Este gobierno está haciendo pactos impunidad, como con el (exgobernador) de Hidalgo, donde se está investigando la Estafa Siniestra por dos mil millones de pesos y hay varios alcaldes encarcelados, varios funcionarios públicos del periodo de Omar Fayad con órdenes de aprehensión y resulta que al gobernador lo premia con una embajada, eso es tremendo. Mejor debieran investigarlos; al menos Santiago Nieto es lo que dijo, que la Estafa Siniestra ahí está y ha existido y había la idea de que el gobernador si estaba enterado, Omar Fayad, y se la dan de embajador, ese es el nivel de preocupación de Morena.

-¿Y al PAN tú lo ves bien?

A ver, con los partidos está todo muy bien, lo que tenemos que ponernos a trabajar todos, ya cerrado el proceso de las candidaturas, hay que trabajar.

- ¿Ya tienes un panorama de cómo está el Frente a nivel nacional en esta precampaña para convencer a los militantes y poder trabajar en las partes donde se debe convencer a la gente?

Ya empezamos a hacer ciertas estrategias en los estados están empezando a caminar, vamos a crecer yo lo que espero de aquí al mes que entra en mi conocimiento suba y mis preferencias electorales.

- ¿Cómo dejaste el Senado?

Con el deber cumplido. Mi comisión la dejé con cero rezago legislativo, de hecho el martes se aprobaron todos los dictámenes que estaban pendientes, todos los dictámenes sobre la comunidad afromexicana y eso me permite estar muy contenta.

- ¿Algo que se haya quedado en el archivo que no se haya podido meter que sea interesante?

Siempre quedarán cosas interesantes, por ejemplo, ahora que he estado en contacto con los agricultores y campesinos de Delicias, de Camargo, el tema del campo está mucho más grave de lo que yo imaginaba, hay que echarle un ojo al tratado internacional de aguas, porque cuando se escribió no estaba en la crisis del cambio climático como está ahora.

“Cómo entregar agua a Estados Unidos cuando han vivido la peor de las sequías y puede dejar en la pobreza a cientos de campesinos si no se riega este ciclo? Se pierde si se entrega agua a Estados Unidos. Sí hay cosas que tendríamos que volver a revisar estudiar ante los fenómenos climatológicos que estamos enfrentando, pero eso lo vives cuando comienzas a caminar el país y conocer los detalles de cada región.

- ¿Hasta dónde vas a llegar a cubrir ahora en estas precampañas?

Voy a caminar otra vez por todo el país, todos los estados y ahí de lo que se trata es que conozcan quién soy. Esto se trata de hacer un proyecto basado en la verdad, la verdad es que el país no está bien, hoy la gente está sufriendo por la falta de medicamentos, por la falta de atención médica, el campo como te digo estamos enfrentando la peor sequía de la historia. No hay Fonden, no hay apoyos, no sabemos si van a poder sembrar el ciclo que viene, eso es caminar el país, y también el dolor de la inseguridad, estar en los Altos de Jalisco donde desaparecieron estos cinco jóvenes y ojalá y tenga la oportunidad de abrazar a sus madres.