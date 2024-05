Donado, uno de los inmuebles adquiridos en 2023 por la secretaria de Seguridad

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró el origen de sus inmuebles adquiridos durante el año pasado, los cuales fueron documentados en la edición de este lunes de El Sol de México.

La funcionaria señala que uno de los inmuebles que registra en su declaración patrimonial de modificación 2024 corresponde a una propiedad que adquirió mediante la solicitud de un crédito hipotecario por 2.2 millones de pesos y la otra es una donación de su madre, en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

“Recibí, en donación, la casa de mi madre que ella adquirió desde 1975 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Siempre me he conducido con honestidad y honradez. Todo lo he realizado siguiendo los procedimientos legales establecidos por las autoridades correspondientes”, subrayó.

En el documento de rendición de cuentas, dice que el transmisor del inmueble era una “persona física” sin especificar que se trataba de su familiar.

Rodríguez Velázquez enfatizó en una nota aclaratoria que envió a la Organización Editorial Mexicana (OEM), firmada por ella, que desde 1997 es servidora pública y no ha “tenido problemas ni observaciones” en la presentación de sus declaraciones patrimoniales.

“Estoy comprometida con la transparencia y la legalidad en todas las acciones de la administración pública”, recalcó.

Este lunes, El Sol de México publicó un trabajo periodístico en donde revela que la titular de la SSPC adquirió dos inmuebles en 2023 con un valor total de 4.5 millones de pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial de modificación 2024.

El texto señala que Rosa Icela Rodríguez adquirió una propiedad el 12 de marzo del año pasado con un costo de cuatro millones de pesos, con una superficie de terreno de 297 metros cuadrados y una superficie de construcción de 84 metros cuadrados.

De acuerdo con el documento que subió la secretaria de Seguridad del gobierno federal a la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 2 de mayo —añade el trabajo—, dicho inmueble fue adquirido a crédito a la empresa Aguiles Group Sociedad Civil y la escrituración quedó a nombre de la funcionaria en un 100 por ciento.

Este diario de la OEM indicó que la segunda propiedad corresponde a un inmueble de 250 metros cuadrados, con 258 metros cuadrados de construcción, que tuvo un costo de 502 mil 839 pesos y que fue adquirido por Rosa Icela Rodríguez el 3 de mayo de 2023.

“En este caso también la escrituración quedó completamente a su nombre, aunque no notificó la persona física o moral que le vendió la propiedad, ni tampoco si la forma de pago fue a crédito o al contado”.