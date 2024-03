Diputada española critica a AMLO; me insultó, responde el presidente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como “un timbre de orgullo” que Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona en el Congreso de España, criticara la estrategia de seguridad de su gobierno.

"Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, diputada española. Le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo porque esta joven pertenece a la ultraderecha, a la derecha de Iberdrola", señaló durante su conferencia matutina.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo asistió el sábado 9 de marzo al Festival de la Ideas, en Puebla, evento organizado por Fundación Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, donde afirmó que el plan del gobierno de López Obrador para erradicar la violencia es dar abrazos a los que dan balazos.

Política Sedena cuida más a AMLO de las protestas que del narco en visitas a Sinaloa

"El eslogan (abrazos, no balazos) es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia, sobre todo para los jóvenes. A miles de jóvenes mexicanos los están matando y muriendo, están viendo truncadas sus vidas en los cementerios”, dijo la legisladora por Barcelona en España, durante el evento.

«Dicen que a los jóvenes no les interesa la política.



Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia.



Dicen que los jóvenes mexicanos no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado.



¿Es verdad?»@FDIdeas https://t.co/3mRccYdgQo — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) March 10, 2024

Frente a empresarios y jóvenes, la también periodista pidió a la sociedad mexicana que defiendan la democracia.

Incluso, su discurso fue compartido en redes sociales por políticos mexicanos, como el expresidente Felipe Calderón.

En su respuesta durante la conferencia mañanera de hoy, el presidente AMLO criticó además al Partido Popular y al gobierno de España por haber mentido sobre el atentado yihadista que dejó más de 190 muertos el 11 marzo de 2004 en Madrid y que hoy cumple 20 años.

También aprovechó para desacreditar a la legisladora española y calificarla de ser parte de los grupos de ultra derecha del gobierno de España, que, aseguró, se han encargado de desprestigiar el proyecto de la Cuarta Transformación en México.