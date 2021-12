Demanda AMLO que el INE rectifique y realice la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este miércoles en presionar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice la consulta para la revocación de su mandato y dijo que el árbitro electoral —fundamentalmente, el consejero presidente Lorenzo Córdova—, debe rectificar su decisión de aplazar el procedimiento, pues está violando la Constitución.

El titular del Ejecutivo federal recordó este miércoles, en su conferencia matutina que el acuerdo del INE no se avaló por unanimidad del Consejo General y que, en la votación, se dio una decisión dividida de 6 votos contra 5. Por lo que afirmó que, en el INE, “deberían, sobre todo el presidente (Lorenzo Córdova), tener capacidad y la humildad suficiente, sobre todo la capacidad democrática, para rectificar” este aplazamiento, expuso.

El mandatario subrayó, desde Palacio Nacional que, si el Congreso aprobó la creación de la Revocación de Mandato, “no puede ninguna instancia gubernamental incumplir con ese mandato constitucional, bajo ningún pretexto, consideración o excusa, es un mandato constitucional y se tiene que cumplir”, insistió.

Al ser cuestionado durante su conferencia por el recurso de controversia constitucional que interpuso, ayer, martes, el diputado oficialista y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna en contra del acuerdo del INE, el cual plantea posponer la consulta de revocación de mandato por falta de recursos; López Obrador dijo que confía en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva este conflicto y, también, aseveró que la justicia le concederá la razón a él, pues reiteró que el INE viola la Constitución.

Al expresar que la consulta "se tiene que cumplir", el presidente acusó que en el INE tienen una "actitud de enojo" y que, en lugar de facilitar el abrir los cauces democráticos, realiza "tácticas dilatorias".

Agregó que el propósito de realizar esta consulta es, para que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución, mientras aseguró que se trata de intereses superiores que no pueden dejarse de lado, y reprochó que no puede haber "un interés personal o de grupo por legítimo que sea, por encima de un interés superior".

Aunque la Ley Federal de Revocación de Mandato y Consulta Popular que fue publicada el 14 de septiembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (dof), fue impulsada por el propio presidente López Obrador y avalada en el Congreso por el bloque oficialista de Morena y aliados del Partido Verde y del Trabajo, durante la pasada Legislatura y consiste en preguntar a la ciudadanía si desea o no que continúe el presidente en su cargo.

No obstante, el partido que fundó el mandatario, Morena, a través de personalidades afines, está promoviendo la revocación de mandato, bajo el lema "Que siga la Democracia"; mientras que, la oposición, califica este ejercicio de un acto engañoso que busca medir únicamente la popularidad del presidente, en el marco de la renovación de gubernaturas en seis estados de la República.

Sobre el conflicto entre el presidente y el INE, los partidos de oposición, PAN y PRD anunciaron su respaldo al acuerdo emitido por este Instituto y piden al presidente López Obrador frenar los ataques en contra del árbitro electoral. A la vez, Mario Delgado, líder del partido oficialista, señala que la oposición quiere proteger al INE de impedir que se lleve a cabo un juicio político en contra de los consejeros electorales.

Delgado Carrillo dijo que la consulta de revocación de mandato "no es un tema de pesos y centavos, en el fondo no quieren que haya este ejercicio, están en contra, así lo han manifestado; no quieren que quede este precedente en favor del pueblo de México, de que a la mitad de una administración la gente, si no está conforme, pueda mandar de regreso a su casa a un presidente", expresó.