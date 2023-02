Con Plan B, AMLO quita representatividad política a los migrantes: Martínez Cosío

La diputada migrante Elvia Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser incongruente al llamar héroes a los migrantes por las remesas que envían al país y al mismo tiempo restarles representatividad política en la Cámara de Diputados con su Plan B de reforma electoral que está a un paso de ser aprobado en el Senado de la República.

Con el Plan B, los migrantes entrarán en los primeros 25 lugares de las listas de representación proporcional para obtener una curul en San Lázaro, junto con otros grupos vulnerables como personas de la diversidad sexual, de pueblos originarios o con discapacidad.

Puedes leer también: Diputados gastan 500 mil pesos del erario público para pagar telefonía a 41 colaboradores

Ante el panorama, la diputada advierte que las personas migrantes no van a llegar a la Cámara de Diputados, pues en el proceso electoral 2021 se obligó a inscribirlos en los primeros 10 lugares de las listas y apenas ocho legisladores migrantes alcanzaron un escaño para representar a millones de mexicanos distribuidos por el mundo, 37 millones de ellos tan sólo en Estados Unidos, y ahora al estar en una lista más amplia sus posibilidades se reducen.

““Es muy lamentable que nos sigan llamando héroes y no nos estén dando el lugar que merecemos (...) AMLO es incongruente porque no le importan los temas migrantes, ni a su partido porque brincan cuando les dicen que brinquen. Los migrantes están en el olvido, no hay realmente un compromiso porque nos acaba de quitar todos los años de lucha que hemos venido haciendo”, sostuvo la legisladora en entrevista con El Sol de México.

Política Diputados aprueban en comisiones aumentar sanciones por "injurias" al Presidente

La diputada recordó que la figura del diputado migrante fue una acción afirmativa implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE), no plasmada en la Constitución o en el Ley General de de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), y ahora con los cambio del Plan B si se incluye en la legislación pero relegandolos.

Al igual que el INE y los partidos de oposición que han adelantado que presentarán acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra la segunda parte del Plan B, las personas migrantes también plantean una defensa jurídica para echar atrás la reforma: “tenemos todo un grupo de migrantes, activistas, abogados e internacionalistas que estamos preparando demandas para que se reconozcan nuestro derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior”, indicó la diputada.

La diputada Martínez Cosío explicó que el voto de mexicanos en el extranjero también se ve modificado, pues será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que tenga el control de la lista nominal que actualmente está bajo administración del INE, lo que no dijo podría dificultar a las personas migrantes a ejercer su voto, pues la SRE no cuenta con la infraestructura para recibir los sufragios ni con la confianza para resguardar dicha lista.