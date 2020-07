Con EU hay una relación de respeto, no solo al gobierno, sobre todo a pueblo de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha violado nuestra soberanía, ningún acuerdo que vulnere la soberanía ni abierto ni encubierto y esto tiene que ver con la actitud de respeto del gobierno de EU, lo que sucedía antes, ya no se permite, esos operativos encubiertos como el rápido y furioso de introducir armas a nuestro país, eso no sucede, quedó atrás y esos expedientes la Fiscalía y la autoridad de justicia de EU deben informar.

En su conferencia mañanera el presidente López Obrador señaló que los críticos dicen que como voy si se ha ofendido a los mexicanos, “quiero decirles que el tiempo que llevó en el gobierno hay una relación de respeto, no solo al gobierno, sobre todo a pueblo de México, no es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones y mensajes que se vierten, vamos a celebrar que se inicia el tratado comercial y vamos impulsando una relación de amistad, de respeto y cooperación con Estados Unidos”.

Insistió que el tema de la visita es el inicio en las relaciones comerciales con EU y Canadá, la entrada en vigor del tratado, que consideramos un hecho importante y oportuno porque se asegura una integración económica con respecto a las soberanías, que permite fortalecer como región productiva, económica y comercial en el mundo.

Es benéfico para las tres naciones, y también tiene una característica, se protege a los trabajadores de los tres países con salarios y prestaciones justas, esto no se contemplaba anteriormente y de las buenas relaciones con EU, se está siempre procurando que haya un trabajo respetuoso y en particular que se trate con respeto a los migrantes.