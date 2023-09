Bienestar Social será la opción de esperanza para la nueva clase social y política de Guerrero

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Bienestar Social, Marco Antonio Santiago Solís, sostuvo que serán fieles a sus principios de generar bienestar y ser opción de esperanza para la nueva clase social que están desencantados por los que ahora gobiernan.

En el marco de la toma de protesta del comité municipal que encabeza en Acapulco, Omar Sesai Jiménez, puntualizó que tienen un alto compromiso con el pueblo de Guerrero, de hacer una auténtica transformación del panorama actual.

Acusó que muchos que militan en el partido en el poder traicionaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, violando los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Que se escuche claro, el Partido Bienestar Social iniciará con los nombramientos de los coordinadores distritales para que en breve tengan la maquinaria y la estructura lista, porque para el 2024 presentaran a su mejor carta para gobernar al puerto de Acapulco, dijo Santiago Solís.

Reprochó que hoy estén en cargos de gobierno personajes que ni siquiera se ensuciaron los zapatos y que en el colmo, gobiernan mal, por ello envió un mensaje de que en Bienestar Social son una verdadera opción de transformación.

Afirmó que cuentan con un aliado más poderoso que ninguno otro, que es el pueblo y que están listos para hacer historia, pero fundamentalmente para recuperar la confianza de la gente a través de trabajo comprometido con los que menos tienen y cultivar la esperanza con hechos y no con palabras.