Avalan periodo extraordinario para el Senado

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló un periodo extraordinario de sesiones para el Senado de la República para el próximo 29 de julio con nueve temas legislativos, entre reformas, nombramientos, permisos y ratificación de diplomáticos en diferentes países.

La votación de senadores y diputados fue 31 a favor y seis en contra.

Fue la bancada del PAN que votó en contra del periodo extraordinario porque no se incluyó el Ingreso Básicos Universal entre los temas a discutir, para que todos los trabajadores que han perdido sus ingresos, tengo un ingresos que llevar a sus familias.

“No vemos condiciones de ir a un periodo extraordinario para atender otros temas, que pueden ser importantes, pero que no estamos resolviendo las necesidades de millones de mexicanos, de mexicanas, y de familia’’, adelantaron los panistas desde el mediodía.

El tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el periodo extraordinario se realizaría el próximo 29 de julio para la Cámara alta; mientras en la Cámara de Diputados será los días 22 y 23.

Con 31 votos a favor y seis en contra, la #ComisiónPermanente del Congreso de la Unión convoca al @senadomexicano a realizar un Periodo de Sesiones Extraordinarias.https://t.co/SR0wnouNJk — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 21, 2020

Temas a discusión

Entre los temas que serán abordado en el extraordinario son: nombramiento del titular del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; permiso a tropas para salir del país y acudir a Rusia; elección de magistrado para la Sala Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación; reformas a Ley General de Salud Mental; Reformas en previsión de suicidio; ratificación de personal diplomático en Belice, Irán, Serbia y España.

Asimismo, Reformas en materia de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 Constitucional; formación de cuatro grupos de trabajo para abordar temas relacionados con el periodo extraordinario; y acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de comisiones.

Durante la discusión en tribuna la panista Xóchitl Gálvez dijo no estar en contra del extraordinario, pero lamentó que no se considerara la iniciativa del Ingreso Básico Universal; mientras Julen Rementería destacó que son 12 millones de personas sin ingreso y que no se quiera hablar de cómo ayudar por parte del Gobierno y de su partido Morena.

Para apoyar el extraordinario, el diputado Gerardo Fernández Noroña, criticó la postura de los panistas que a todo dicen que no, como fue con el extraordinario.

En Diputados, elección de consejeros del INE

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de mañana miércoles 22 de julio, será exclusivamente para la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que no se agregarán temas adicionales para discutir en dicha sesión; pero dijo que se continuará con los trabajos para llegar a acuerdos en temas como la extinción de Fideicomisos, que permitirá mayor eficacia en el uso de recursos públicos; y la Ley de Adquisiciones, para poder comprar medicamentos en el extranjero.

Comentó que, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, se decidió enfocar los trabajos de la sesión extraordinaria en el tema de los consejeros del INE.

