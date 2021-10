AMLO rechaza tener vínculos con Guillermo Padrés

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener relación con el ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y subrayó que no intervino en su liberación, luego de que el ex mandatario estatal permaneció preso casi 3 años.

“Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada; ni he intervenido para liberar a nadie”, subrayó el presidente este lunes en su conferencia matutina.

Justicia Dictan auto de formal prisión a tres exfuncionarios de Guillermo Padrés

En la conferencia, al presidente se le cuestionó que el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no ha realizado acciones para seguir investigando a Padrés por el quebranto del erario público sonorense.

Ante esto, el titular del Ejecutivo federal declaró que no es de su competencia la liberación de presos y es respetuoso del Poder Judicial.

Asimismo, expresó que no hay “ningún acuerdo con él, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Son otros tiempos, sencillamente no era un asunto de mi competencia, es que hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes”.

Esto, luego que se le cuestionó que el ex gobernador saliera libre provisionalmente en 2019, previo a haber mandado una carta al presidente López Obrador, donde se asumía como un preso político.

En noviembre de 2016, Guillermo Padres se entregó ante un juez federal para que se le enjuiciara por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Su sucesora, la entonces gobernadora priista, Claudia Pavlovich señaló que el panista habría provocado el quebranto en las arcas del estado por 30 mil millones de pesos y posteriormente se quejó de su liberación, que ocurrió el 2 de febrero de 2019, luego de que Padrés pagó una fianza de 100 millones de pesos y, coincidentemente, había enviado la carta al presidente López Obrador.





TE RECOMENDAMOS ESCUCHAR ⬇️