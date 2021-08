AMLO rechaza estar relacionado con denuncia contra Ricardo Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó estar relacionado con un citatorio judicial al excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien exhortó a presentarse a a declarar.

“¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio?… que se presente, que dé la cara. El que nada debe nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero", expresó.

Política Anaya revela citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte

Durante la conferencia matutina, López Obrador mostró el video más reciente del panista, quien confirmó que hoy le llegó un citatorio para dicha audiencia, donde los delitos que se le imputan suman 30 años de prisión.

“Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. Pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero y adelante; podría presentarse incluso amparado, pero que vaya y que lo defienda su partido, el nuevo partido”, comentó.

El mandatario llamó al panista a que se defienda y presente pruebas, pues cuando se es inocente o se lucha por una causa social se puede ir a la cárcel y se fortalece; en ese sentido, puso como ejemplo a Nelson Mandela.

“En la política no hay que encaramarse en cargos, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la política no es para trepadores, no es para ambiciosos, la política es para servir al pueblo. No es buscar el poder por el poder; el que no tiene amor al pueblo no sirve como político, el que solo busca el poder por el poder o el dinero se debe de dedicar a otra cosa”, afirmó.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, mostró la denuncia presentada en 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República por Ernesto Cordero contra Anaya Cortés por lavado de dinero.

Recordó que el ex secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano, acusó en 2018 a Anaya de presunto lavado de dinero.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Puedes escucharlo en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music