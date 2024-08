AMLO pide a FGR dar informe sobre “El Mayo” Zambada para evitar especulaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que de un informe sobre la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López “El Güero Moreno”, a fin de “bajarle a la especulaciones” sobre el caso.

“Vamos a esperar a ver en qué consiste el acuerdo, estamos nosotros solicitando información, la Fiscalía (General de la República) está investigando y lo va a seguir haciendo. La Fiscalía de México tiene que dar a conocer cómo va esa investigación y tenemos confianza en que se haga un buen trabajo", dijo en su conferencia mañanera.

El presidente dijo que si la FGR da un informe, “sería muy bueno, para bajarle a las especulaciones, porque si no, imagínense (...) Lo mejor es informar y no guardar nada, no ocultar nada”, agregó el mandatario.

Política AMLO desconocía que mando de la Fiscalía de Sinaloa protegía a “El Mayo” Zambada

Tras recordar que hay muchos detalles sin aclarar sobre la detención de “El Mayo” y el hijo de “El Chapo” Guzmán, en el Paso Texas, dijo que se debe esperar a que, tanto Estados Unidos como la Fiscalía de México aclaren los hechos.

“Esperemos, yo creo que en esta semana podría muy bien, claro hasta donde la ley lo permite, la Fiscalía dar un primer reporte de su investigación, de cómo va”, expresó.

También puedes leer: Arresto de El Mayo Zambada sorprendió al fiscal Garland: embajador Ken Salazar

También, se refirió a la reciente ola de violencia en Sinaloa y en particular del asesinato de Martín García Corrales alias “El Tano”, presunto operador de Zambada y que fue localizado sin vida junto con otra persona.

Al respecto dijo que, “todavía se está investigando, son dos personas que fueron asesinadas. También la Fiscalía y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia , esto no significa que no hubiese homicidios. Pero no ha habido confrontación de grupos”, dijo el presidente.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, minimizó los hechos violentos del fin de semana en Sinaloa y expresó que “no es el caso de Guanajuato o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa. Esperemos que no pase a más, hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa. No hay más que estos casos”, concluyó.