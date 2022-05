AMLO destaca acuerdos alcanzados con países de Centroamérica y Cuba

Tras su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los acuerdos logrados con los cinco países por los que viajó durante el fin de semana.

El mandatario resaltó los pactos para extender en la región programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la contratación de 500 médicos cubanos, quienes aseguró hacen falta para mitigar la falta de especialistas de la salud.

Te puede interesar: América Latina unida enfrentará declive de EU: AMLO

López Obrador recalcó que busca la integración de toda América, así como se hizo en la Unión Europea, e insistió en que en la próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles desea que acudan todos los países del continente.

Política AMLO insistirá a gobierno de Biden para que Cuba participe en la Cumbre de las Américas

Dentro de los acuerdos alcanzados, resaltó que en Guatemala alrededor de 30 mil trabajadores ya han sido inscritos en el Seguro Social. Además, mencionó que en El Salvador ya están completamente consolidados los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y destacó que ahí hay 10 mil beneficiarios en cada uno de estos programas. En este país, se acordó que se invertirán cerca de 60 millones de dólares para duplicar el número de beneficiarios.

Por otro lado resaltó que en Belice se llegó a un acuerdo para quitar aranceles, pues dijo que “no pueden vender sus productos agropecuarios y tenemos un comercio que nos favorece”.

En el caso de los acuerdo alzados en Cuba, dijo López Obrador que se firmó un acuerdo en materia de salud, para que se vayan a formar médicos en Cuba y destacó que se va a adquirir una vacuna para niños pequeños y se va a contratar a médicos cubanos para trabajar en México.

Asimismo, agradeció el recibimiento que le dieron los mandatarios de los países que vistió en su gira por Centroamérica y el Caribe e incluso dijo que a México lo consideran como el hermano mayor en la región.

López Obrador destacó que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le obsequió una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para Francisco Villa.

El presidente López Obrador presumió el regalo que le hizo Miguel Díaz-Canel: una pistola hecha a petición de Francisco I. Madero para Francisco Villa. / Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Sobre esta arma que le dio el mandatario dijo que se trata de una joya y va a ver dónde puede ser exhibida, posiblemente el Museo de Antropología.

Señaló que al concluir sus actividades oficiales visitó al comandante Raúl Castro, mientras resaltó que Cuba “tiene un extraordinario presidente: Miguel Díaz-Canell, un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, y eso me dio mucho gusto, porque repito, se trata de un pueblo, de un país hermano”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sé muy bien lo que provoca en algunos el que yo exprese lo que yo estoy planteando, pero nosotros venimos de un movimiento en el que siempre hemos luchado por la igualdad, la justicia y por la independencia de los pueblos; no olvidemos los principios constitucionales de nuestra política exterior: no intervención y autodeterminación de los pueblos”, sostuvo López Obrador al recalcar que se debe ver al sur y no dar la espalda a los países de nuestra América.