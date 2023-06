Proceso para elegir candidato opositor es una fachada: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso para elegir candidato presidencial opositor en 2024 que será presentado hoy, lunes, es una fachada y una simulación, pues ya tienen determinado quien será y lo que quieren es seguir con una política racista clasista y seguir robando y humillando al pueblo.

“Es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado de qué cuando ellos gobernaban no había democracia, lo que imperaba ir a la oligarquía”, acusó el presidente este lunes en su conferencia de prensa mañanera.

“Se hablaba de democracia pero era una fachada . En realidad el gobierno estaba el servicio de una minoría eran los que mandaban en el poder judicial, en el poder relativo, en el poder ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral, se había convertido el gobierno en un comité”, dijo el mandatario.

Este lunes, la Coalición Va por México, que agrupa a los partidos del PRI, PAN y PRD, anunciará el método de selección de su candidato presidencial, luego que acordaron por separado que para ello, contemplan cuatro encuestas, cinco debates, la obtención de 150 mil firmas de la ciudadanía en apoyo a los aspirantes como mínimo e incluso una elección primaria, en compañía de líderes de organizaciones de la sociedad civil.

Ante esto, el presidente expuso que con esta plataforma, “ahora se está poniendo de acuerdo la oligarquía corrupta y que no tienen programa político”.

Incluso, dijo que en dos o tres días puede dar el nombre de quien será el candidato opositor, pues acusó que ese proceso de selección es una simulación.

Aseveró que los partidos PRI y PAN se unieron para cometer un fraude en 2006 y 2012 y ahora es igual, se unen para lo mismo. Subrayó que el fraude de 2006 costó muchísimo ya que se desató una guerra contra el narcotráfico.

Finalmente, dijo que en 2018 trataron hacer lo mismo y aseguró que varios empresarios participaron para tratar de que no ganara la elección y concluyó que el expresidente Vicente Fox intervino en 2006 en las elecciones, pero dijo que el ex presidente Enrique Peña no intervino en 2018, por eso lo reconoció.