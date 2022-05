AMLO arremete contra la prensa y oposición por críticas sobre retén armado en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes contra sus opositores, los medios de comunicación y hasta el ex presidente Felipe Calderón, a quienes acusó de montar un escándalo por el retén de hombres armados que detuvo a un grupo de periodistas que seguían su gira por el estado de Sinaloa.

Ante las críticas por la presencia del retén de hombres armados en Sinaloa, el mandatario acusó que Felipe Calderón “permitió que hubieran masacres, pero los muy cretinos, conservadores, piensan que es lo mismo; no, no somos iguales”.

Asimismo, Lopez Obrador se lanzó contra los medios de comunicación, que desde su punto de vista hicieron un escándalo por el retén del sábado.

“Hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron y lo veo desde luego en los medios: vamos a hacer una gira a Chihuahua y Sinaloa y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia”, dijo el presidente.

En este sentido agregó que se vio obligado a responder a estos cuestionamientos que él no es como el ex presidente panista, a quien acusó de haber pactado en su gobierno con criminales: “tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia”.

El mandatario federal sostuvo que Calderon Hinojosa “tenía a García Luna de jefe de Seguridad Pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra”.

El fin de semana se le cuestionó durante la supervisión de la Presa Picachos, en Sinaloa, por este retén de hombres armados y minimizó el hecho, al decir que no había problema con ello y que no pasaba nada.

Posteriormente se le volvió a preguntar sobre estos hechos y respondió que hay gente que “está pensando en cuidar una región y a veces hay confusiones, pero en lo general todo bien”.

También negó que los grupos delictivos estén tomando territorios de Sinaloa y reviró que ”eso lo dicen los conservadores, pero no les crean, porque si ustedes les creen pueden tener problemas, me refiero a que produzcan confusión”.

López Obrador desvió ese día la discusión de gente armada en el estado de Sinaloa, al matizar que eso también sucede en otros lados, como Jalisco.