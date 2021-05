Alianza legislativa, un matrimonio para recuperar los moches: Mario Delgado

El Partido Morena desaprobó el anuncio de la Coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) para crear un bloque opositor en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura, con el que busca limitar el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como un acto de un trío de perversos que quieren recuperar privilegios.

En conferencia de prensa, el político colimense, además, declaró que: “El trío de perversos y mañosos del PRI, PAN y PRD firmaron una alianza legislativa para quedarse con el presupuesto de la gente y hacer que vuelvan los moches, quieren seguir con su robadera”.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, desde Nayarit, acusó que esta alianza legislativa, es un matrimonio para recuperar “los moches”.

Luego que la alianza opositora acordó defender el presupuesto y “cuidarle las manos” al presidente mediante una fiscalización estricta del gasto público; Delgado aseguró que lo que pretenden estos tres partidos “es controlar la Cámara de Diputados para negarle el presupuesto a los programas del Bienestar, como son las becas para los niños y las niñas, las pensiones para los adultos mayores y los apoyos para personas con discapacidad”.

Asimismo, añadió que prueba de esto, son las decisiones de la actual legislatura “donde los del PRIAN han votado en contra de los tres presupuestos de esta administración”; aunque este bloque opositor subrayó, a través del dirigente panista Marko Cortés que lo que buscan, “es que la Cámara de Diputados deje de ser una oficina de trámite para aprobar todas las leyes y los caprichos del presidente”.

Este martes, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, durante su conferencia matutina, respecto a este bloque opositor que no pasa nada con esta acción para limitar su gobierno y que no hay nada que temer, porque el pueblo no se va a dejar engañar.