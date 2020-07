Nuevos consejeros de INE tienen oportunidad de establecer democracia en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los cuatro nuevos consejeros electorales tienen una oportunidad histórica para ayudar y contribuir a establecer en México una auténtica democracia.

“Ellos pueden ayudar mucho, que no hagan lo que hicieron los anteriores y los actuales no, que no se hagan de la vista gorda, que no se someta, que nos reciban línea de nadie, que no acepten consignas, que actúan con rectitud, independiente, que tengan la arrogancia De sentirse libres porque se necesita la democracia en el país”, subrayó.

Dijo que el pueblo es el que debe tener las riendas del poder en sus manos.

Aseguró que en el pasado el Instituto Nacional Electoral dio candidaturas sin cumplir con los requisitos legales, por lo que los nuevos consejeros deben entender el momento histórico que se está viviendo.

“Hay que tocarles la puerta y avisarles que esto ya cambió. No se dan cuenta de los reacomodos, piensan que el pueblo no se da cuenta y que es tonto. No esto ya no es así, el que está pensando así va al fracaso”.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la política es asunto de todos, por lo qué hay una conciencia ciudadana, ya que el pueblo de México es uno de los pueblos con más conciencia política”.