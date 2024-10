¿No más rechazados? ANUIES respalda la eliminación del examen de Comipems

La propuesta de la presidenta Claudia Sheimbaum de eliminar el examen que aplica la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) para el ingreso a bachilleratos y preparatorias “abonará a un esquema, al que se ha aspirado desde hace muchos años de rechazo cero”, asegura el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Placencia.

“El problema es que nunca se toma en consideración cómo llegan a ese examen. Entonces, el examen termina favoreciendo a quienes tuvieron más oportunidades en su formación previa al examen, por ejemplo, si vienes de una prepa particular”, dice en entrevista con El Sol de México.

Justificó que eliminar este requisito que deben cumplir los jóvenes capitalinos para ingresar a la educación media superior no es una decisión improvisada, pues permitirá una mejor vinculación entre las preparatorias o bachilleratos con las universidades, además de que se plantea un modelo para que los estudiantes vayan a planteles cercanos a sus hogares y no a los que actualmente designa el sistema.

¿Es viable que se quite el examen que aplica la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems)?

Ha habido una discusión muy amplia ya desde hace tiempo, sobre el valor que tienen estos exámenes. Hay unos ejercicios que se hacen, muy interesantes, que muestran cómo el punto de partida de los jóvenes, cuando es desigual el punto de partida, el punto de llegada también es desigual. ¿Eso qué quiere decir?, que aparentemente un examen homologa el resultado y te va a garantizar que todos empiezan en el mismo nivel. El problema es que nunca se toma en consideración cómo llegan a ese examen. Entonces, el examen termina favoreciendo a quienes tuvieron más oportunidades en su formación previa, por ejemplo, si vienes de una prepa particular, que sabes hablar inglés, que si vienes de una prepa en un espacio rural, donde tuviste menos oportunidades. Llegas al mismo examen, exactamente al mismo examen, pero llegas con formaciones desventajosas. Entonces el examen, en lugar de igualar, termina desigualando, termina produciendo mayor desigualdad.

¿Cuáles son las implicaciones que tendría quitar el examen Comipems de universidades tan significativas como la UNAM?

Yo creo que abonaría (...) Podría ser que abonara a un esquema al que se ha aspirado desde hace muchos años de rechazo cero. Cuando hablamos de rechazados pocas veces nos detenemos a analizar ¿en dónde ocurre el rechazo? Tienes un fenómeno en prácticamente todas las universidades, la UNAM por supuesto, en las que hay un número muy importante de jóvenes que quieren estudiar medicina, derecho, contaduría, pero nadie quiere estudiar historia, nadie quiere estudiar literatura.

Nadie quiere estudiar carreras relacionadas con las humanidades porque se ha generado un prejuicio alrededor de esas carreras, un prejuicio que tiene que ver mucho con ese perfil que se impulsó en el modelo anterior de que la profesión tenía que servirte para ganar dinero. Entonces bueno, si tienes médicos, abogados y contadores que ganan muchísima lana e historiadores y psicólogos, como tu servidor, que no, pues dices mejor eso. Mejor me voy a donde está el dinero. Sí, se da un fenómeno en el que la repartición de los espacios no es equitativa, el rechazo lo tienes en estas carreras tradicionales y tienes espacios reales en otras carreras. La eliminación del examen tiene que estar acompañada también de un replanteamiento en el tema de las vocaciones hasta donde hemos sido responsables las instituciones, las familias incluso, del descrédito que tienen algunas carreras de esta idea de que mejor esto no lo estudio porque esto no me va a dar dinero.

¿Quitar el Comipems de tajo, sin antes haber hecho un análisis, podría traer algunas complicaciones?

Sin duda tiene que haber un momento en el que ocurra. Yo lo que estoy seguro es de que no se trata de una decisión improvisada de que va a haber, por lo menos, algún análisis teórico sobre cuáles pueden ser las implicaciones (...) Una vez implementado, hay que ver si efectivamente se logró el fin que se quería o si no. Si no se logra, yo creo que hay que tener también la capacidad de revertirlo, pero de algún lado viene esa necesidad.

¿Cuál es el tema principal al que se tiene que prestar atención en este sexenio?

Yo creo que el reto más importante que tenemos es el de cobertura. Hoy tenemos una cobertura de alrededor de 40 por ciento. La presidenta Sheinbaum ha hablado de llegar a 50 por ciento, parece poquito, 10 por ciento, pero eso implica un esfuerzo monumental.