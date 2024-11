No fueron abrazos, fueron más balazos: Jorge Romero sobre la estrategia de seguridad de la 4T

Uno de los primeros mensajes de Jorge Romero Herrera, luego de ganar la contienda interna por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), fue pedir perdón por los errores cometidos por el partido, pero no especificó cuáles fueron.

A unos días de tomar el timón de la principal fuerza opositora del país, El Sol de México le enumeró a Romero algunos de esos posibles desaciertos: se deslindó del caso Genaro García Luna, defendió la estrategia del expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, descalificó las imputaciones por el llamado cártel Inmobiliario y justificó la alianza parlamentaria con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque puso en duda volver a ir en una coalición electoral.

Como relevo de Marko Cortés, que dejó una estela de descalabros electorales y causó división interna, Romero admite que al PAN le urge dejar las posturas anti Morena y anti 4T para pasar a un “canal más propositivo”.

México Jorge Romero promete renovar al PAN y fortalecer su identidad como oposición

Sobre el rechazo social hacia los partidos tradicionales y el impulso que este fenómeno ha dado a los éxitos electorales de Morena, el próximo dirigente nacional del PAN sostiene que el futuro terminará alcanzando al partido guinda y la gente “se habrá de hartar de los gobiernos de Morena”.

—Entre las primeras cosas que ha planteado una vez que se confirmó su triunfo en la elección interna es pedir perdón a los ciudadanos por los errores que ha cometido el PAN. ¿De qué errores estamos hablando? ¿El caso Genaro García Luna es uno de ellos?

También puedes leer: Exgobernadores del PAN acuerdan decálogo con Dávila y Romero para renovar el partido

Definitivamente no, porque eso no se lo atribuimos al PAN. Para nosotros el caso de Genaro García Luna es un caso cerrado. Fue procesado, fue sentenciado, fue condenado y para nosotros es un caso resuelto. Sabemos que siempre que nosotros señalemos, porque habremos de señalar las deficiencias en la estrategia de seguridad de este país, siempre nos van a salir con ese garlito. Y siempre les vamos a responder que ese es para nosotros un caso cerrado, y no vamos a caer en la estrategia de ellos, que evaden los problemas del presente ocupándose del pasado.

—¿Piden perdón por la guerra contra el narco de Felipe Calderón?

Yo no soy de los que compra el término guerra contra el narco, soy de los que defiende que, a diferencia de este gobierno, en un gobierno panista se confrontó a la delincuencia organizada, cosa que debiera de atender este nuevo gobierno, porque nosotros vemos ya las consecuencias de haber hecho de un eslogan una estrategia de seguridad, un eslogan que dice “abrazos, no balazos”, y que ahí vemos las consecuencias.

El eslogan está padrísimo, pues ¿quién no va a querer abrazos y paz? El problema es que la respuesta de los de enfrente no fueron abrazos, fueron más balazos. Y lo que hizo un gobierno del PAN fue decir, reconocemos que esto se tiene que atender, el tema de la inseguridad, con muchísimas políticas públicas que no sólo son las de confrontación, pero en lo que desarrollamos todas esas otras políticas públicas para atender las causas de fondo, ¿qué hacemos con los que están armados en este país? ¿Que hagan a sus anchas lo que quieran?

Desde antes de Cristo existe la fuerza pública precisamente para impedir que cualquiera decida gobernar de facto y cobrar impuestos de facto, por eso no, nosotros no nos avergonzamos, al contrario, este gobierno debiera saber que la fuerza pública existe para defender a la gente de cualquiera que se quiera imponer a la brava y con violencia.

Política Renovar o morir, el dilema del PAN: Ricardo Anaya

—¿Hay que disculparse por hacer alianzas con el PRI?

La coalición parlamentaria con el PRI defendió en su momento el que hubiera una reforma constitucional eléctrica que mataba las energías limpias; paramos una reforma electoral que destruía, entre otras cosas, al INE; frenamos la militarización de la Guardia Nacional, por lo tanto nunca voy a descalificar esa coalición parlamentaria que se dio para defender a México. Nosotros ya estamos listos para evaluar como partido la pertinencia o no de una nueva alianza electoral.

Nosotros vamos a tener un amplio debate dentro del PAN, en donde decidamos la pertinencia o no, de una nueva alianza en lo electoral. En lo parlamentario creo que debemos de seguir haciendo un bloque de contención, por supuesto.

—Finalmente, sobre los negocios inmobiliarios en la Benito Juárez, ¿también habría que pedir perdón por eso?

Yo a ese que les encanta llamar cártel (inmobiliario), y que yo llamo cártel imaginario, lo refiero como eso: como la estrategia ridícula que usó el anterior gobierno de la ciudad —que hoy sabemos dónde está— para desprestigiar al Partido Acción Nacional. Y como yo también lo he dicho, si tal situación existe, entonces ¿por qué no proceden en contra de los que supuestamente la lideran? Yo te puedo decir que en mi caso, después de dos años y medio de esa 'canción', no hay una sola imputación en mi contra, ni una sola.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, sostiene que el partido debe dejar de confrontarse con la 4T y proponer alternativas. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

¿Tienen pruebas? Que las presenten. Por todo lo demás, se llama calumniar, y ojalá este gobierno pudiera hacer lo mismo y que midiera con la misma vara también las denuncias en contra de los propios de Morena. Porque cuando se hace a alguno de ellos, como a Félix Salgado, por ejemplo, entonces es ‘politiquería’, es prejuzgar. Pero si es a nosotros, sentencia desde la mañanera, con todo el poder del Estado. Nada más que juzguen igual, con la misma vara.

PAN debe cambiar a un enfoque más propositivo

La charla con Jorge Romero se realizó en sus oficinas de la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, un inmueble que tiene jardines bien arreglados que fueron aprovechados para una sesión fotográfica con el próximo timonel del partido que cuenta todavía con algunas posiciones para ser contrapeso del gobierno.

México PAN se opone a iniciativa de despenalización del aborto en la CDMX

Romero llegó a la cita con traje azul marino, camisa blanca y sin corbata. Antes de comenzar la conversación se despoja de sus lentes; en su mano izquierda deja ver un reloj y el anillo matrimonial, y en la derecha una pulsera de hilo rojo con una pequeña piedra que, se dice, protege contra el “mal de ojo”.

De trato jovial, Romero suele referirse a sus interlocutores con los pronombres de “mi hermano”, “mi querido”, “mi estimado”.

—Ya se vio en los años recientes que las posturas anti 4T y anti AMLO no dan buenos resultados. Durante su gestión, ¿cuál va a ser la estrategia como partido opositor?

Por supuesto que el PAN va a seguir denunciando todo aquello que tenga que denunciar, aun con el intento de amedrentarnos. Es nuestro papel, somos la oposición y la principal en este país. Pero yo coincido en que hay millones de personas que también quieren escuchar de la oposición qué propone. No sólo ante qué se contrapone. Al PAN le urge también pasar a un canal propositivo.

Si nosotros decimos no a la militarización, decir entonces cómo sí: repartiendo en 32 entidades federativas la responsabilidad de la seguridad pública. Si decimos no a una reforma eléctrica estatizante a nuestro juicio, entonces cómo sí: generando energía mediante fuentes limpias".

La alianza parlamentaria con el PRI no fue un error, porque frenó reformas nocivas, asegura Jorge Romero. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

—Después de las elecciones, la mayoría de los análisis coinciden en que parte del éxito de Morena está fincado en el hartazgo y en el repudio hacia los partidos tradicionales, concretamente el PRI y el PAN. ¿Esta situación es remontable?

Ciento por ciento, porque Morena comienza también a convertirse en un partido tradicional. Todos estamos bajo un reloj de arena, y a diferencia de hace seis años en donde todo era futurismo, ‘yo te voy a resolver todo’, ya estamos seis años después de un gobierno federal y de muchos estatales y municipales que dejaron completamente a deber.

Yo a quienes nos lean les pregunto: ¿cuáles de los problemas de a deveras, más allá de la poesía morenista, cuáles resolvió en este país? ¿Resolvió la inseguridad? ¿Nos tratan ya como en Dinamarca cuando los mexicanos vamos a un hospital público? ¿Sobran las medicinas? ¿Tenemos mejor educación? Ni una ni una. Morena gana votos porque ideologiza el voto, porque dividen, y lo hacen bien, entre buenos y malos, no a razón de sus buenos gobiernos.

México Diputados del PAN denuncian censura de la CNDH tras recibir citatorios

Al contrario, nosotros tenemos, y con datos de ellos, los mejores números de gobiernos estatales y municipales. Y ese es el punto propositivo al que habremos de entrar. Además, yo te diría que la vida, qué ironía, es una tómbola. Y el PAN ahí va a estar cuando la gente se harte, porque te aseguro que se habrá de hartar de los gobiernos de Morena.

—Este año todavía tuvimos reglas más o menos democráticas para la competencia electoral. La situación que usted va a enfrentar probablemente sea distinta. ¿Qué desafíos impone esto para la principal fuerza opositora?

Primero, tener conciencia de que ya no vamos a competir contra Morena. Nosotros ya no vamos a competir contra un partido político. Nosotros ya vamos a competir contra el gobierno. Y un gobierno que no tuvo ni el más mínimo miramiento a burlar toda la ley electoral, con sus anticipaciones, con el uso y abuso de todos los recursos del Estado y que además usa a las fiscalías estatales de este país para perseguir a quienes pensamos distinto, para amedrentar y perseguir a la oposición.

Estamos frente a un régimen autoritario, pero esa historia el PAN ya la vivió. A nosotros también desde hace 60, 70, 85 años nos decían que nuestra lucha era poética, que nunca íbamos a poder contra un régimen muy similar a la actual y el PAN lo logró. Batió a ese otro régimen y hoy tenemos exactamente el mismo llamado y ese mismo llamado es el que con fe, con trabajo en la calle, con inteligencia temática vamos a nosotros lograr combatir nuevamente.

¿Cuáles son las metas del PAN para 2027?

Cuando Marko Cortés llegó a la dirigencia nacional del PAN, en noviembre de 2018, el PAN tenía 14 gubernaturas, 25 senadores y 78 diputados federales. Hoy, seis años después, Acción Nacional sólo retiene cuatro gobiernos estatales (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro), 21 senadores y 71 diputados.

El horizonte es cuesta arriba, pero Romero Herrera confía en que para 2027, año en que expira su mandato, el partido blanquiazul recuperará gubernaturas y quitará a la alianza oficialista su mayoría calificada.

—Si no es así, ¿dará un paso al costado?

Te contesto clarititito: si yo soy una dirigencia que en tres años no logró números de recuperación, hasta ahí llegué yo, que siga quien tenga que seguir, yo daré todo mi esfuerzo por esa recuperación. Creo en la cultura del honor y del disenso, si uno no logró las metas que se esperaban de él.

México Marko Cortés responde a Felipe Calderón: debe dar una explicación y pedir disculpas

—¿Qué pasó en Yucatán? Me parece un caso interesante porque ahí tuvieron buenos resultados y un gobernador bien evaluado; sin embargo, perdieron la elección…

Pasó lo que pasó en todo el país: un gobierno que condicionó el voto, un gobierno que ideologiza el voto, porque por supuesto que en el PAN estamos a favor de los programas sociales, sobre todo aquellos que de a deveras le ayudan a la gente, que de a deveras los necesitan, el PAN está obviamente a favor, con lo que estamos en contra y con lo que nos vamos a volver locos en denunciar, es en que los condicionen, porque lo que hizo este gobierno fue decirle a la gente ‘es que si no votas por Morena te van a quitar tus programas sociales’, eso se llama condicionar el voto.

Sólo les recordamos que todo eso que ellos hace 20 años, cuando eran oposición, denunciaban como el condicionamiento de los recursos públicos, ahora mira qué lindos que se ven haciendo exactamente lo mismo al triple.

—Hay otro estado que ha sido bastión panista durante muchos años, que es Guanajuato. ¿Ahí qué falló? ¿Por qué se descompuso tanto en materia de seguridad?

Nosotros decimos con toda la responsabilidad lo que supone gobernar una entidad y nunca habremos de evadir el compromiso que se tiene, pero nunca nos vamos a quedar callados en decir que en este país, que vive de una manera federada, existe división de facultades y de competencias. No estamos evadiendo nuestra responsabilidad, pero en la ley la responsabilidad de combatir y de prevenir la delincuencia organizada es una competencia federal.

¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno federal? Señalar a Guanajuato. ¿Por qué no señala a todos los demás? Ya les gustó, porque lo gobierna el PAN, entonces Guanajuato a lo que aspira es al diálogo con el gobierno federal para ayudarle a la gente, no es para tomarnos fotos sonrientes, es para dar seguridad a los ciudadanos.

—¿Es viable la reconciliación y la unidad al interior del PAN?

Sí, yo creo que sí, te podría decir que para lograrla primero se empieza por tener la voluntad desde la dirigencia, de quien gana de reconocer con humildad, como lo hago yo con Adriana Dávila (su contendiente en la elección interna), el liderazgo de los demás y de que se vale disentir. Voy a tener toda la paciencia del mundo para extenderle la mano a todas y todos los panistas para que podamos trabajar en unidad.

—¿Eso que lo oigan los exgobernadores panistas, que lo oiga Damián Zepeda, Ricardo Anaya..?

México Morena recibió a más chapulines entre 2018 y 2024

Los exgobernadores y absolutamente todas las mujeres y los hombres panistas de este país, sin distingo; es a todo el panismo que, primero Dios, habré yo de representar.

—Usted suele decir con frecuencia “primero Dios” o “si Dios me da vida”. ¿Estamos ante un giro hacia la ultraderecha en el PAN?

En lo más mínimo. Yo soy una persona que no cree en lo ultra, en lo extremo, nunca jamás. Yo lo que soy es una persona que cree en Dios. Y además profunda y totalmente. Y yo soy de los que cree, como muchísimos mexicanos y mexicanas en este país, que Dios está mediante de todo. Y no me avergüenza decirlo. Tampoco soy alguien que se rasgue las vestiduras ni no conozca las disposiciones constitucionales del laicismo en este país. Son comentarios de mi convicción espiritual, profundamente personal.

—Hay varios partidos que se les identifica como de ultraderecha que están buscando su registro, y la lectura es que le están disputando votos al PAN. ¿Esto le quita el sueño?

Para nada, porque el PAN no va a tener una política jamás, por lo menos en mi dirigencia, de confrontar a los que piensan de cierta manera y se quieran organizar. Menos cuando lo que tengamos en común, que la tenemos, es no reconocer que es verdad que la 4T es la panacea y una maravilla.

Nos vamos a enfocar en nuestra coincidencia común, que es tener un gobierno distinto en este país. Y cada quien es libre de defender y de postularse como guste.

—Si el PAN se llegara a desfondar, este país se queda sin oposición. ¿Cómo asume usted ese reto?

Primero, decirte que el PAN no se va a desfondar. Nos desfondan cada tres años. Desde 1939, cada tres años estamos al borde de la muerte, estamos desahuciados. Como bien dijera otro gran panista, Carlos Castillo Peraza: "He visto tantas veces la esquela del PAN que he llegado a pensar que es inmortal".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El PAN no se va a desfondar. Nosotros nos vamos a organizar reconociendo nuestros errores, ofreciendo sinceras disculpas al respecto y teniendo estrategia. No es cómo sacamos semana tras semana, sino desde un principio hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar, y también teniendo muchísima claridad, insisto, de que nuestra máxima meta es la elección federal del 2027.

Desde el día uno estamos trabajando para esa meta, y también te lo digo: mientras más nos subestimen los de enfrente, mientras más se duerman en sus laureles, por nosotros, mejor. Yo siempre lo he dicho, esto no es box, esto es ajedrez, y hay un nuevo juego, y que gane el mejor.