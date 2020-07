La Mañanera vista por Reyes Razo | Detesto la politiquería. La antes llamada "grilla".

Detesto la politiquería. La antes llamada "grilla". Instrumento de los conservadores De los opuestos al cambio en la vida de México. A su transformación. Añoran los nostálgicos conservadores tiempos y regímenes que los atendieron "a cuerpo de rey". Colaboraron con administraciones, gobiernos corruptos dados al saqueo, al robo. ¡Vergüenza debería darles su pasado! Sería de esperar la publicación de un desplegado que refiriera arrepentimiento, contrición. Deben una disculpa a la sociedad mexicana. "Nos equivocamos...". Así podría decir.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mudo de humor. Fresco el talante. Bromista el ánimo. "Cuando yo era más joven que hoy... Marché en la Tendencia Democrática de Rafael Galván. Platiqué con Donald Trump de cómo le hacemos en México para lidiar con la pandemia. ¿Que no hubo fraude en la elección de 1988? Acuérdense del diputado que subió a tribuna para decir: "Vamos a quemar los paquetes electorales". Estaban en los sótanos de San Lázaro. Y al final ¡los quemaron!

Defiende ardorosa, vehemente, infatigablemente al médico Jorge Alcocer. " Es un sabio que recibió el Premio Nacional. Es un estudioso que se firmó al lado del Maestro Ruy Pérez Tamayo. Es un experto. Es el Maestro - guía- de Hugo López-Gatell". Ritornelo que emplea al referirse a esos personajes. Pregona a los 4 vientos esas prendas. " Gracias a los consejos de estos científicos, México pudo, puede sortear los efectos de la pandemia. Nos atuvimos a sus recomendaciones, observaciones y conocimientos. ¡Por ello no ocurrió la tan temida saturación de nuestros hospitales! Ganamos tiempo. Nos preparamos.

"Rencor de nuestros adversarios - los conservadores- que no conoce linde. Sin condolerse por las pérdidas de vidas, aquí hay más difuntos por el coronavirus que en Estados Unidos, Italia, Reino Unido y España. Agravia la comparación. Uno ofrece condolencias. Los conservadores, los neoliberales apuestan a que me vaya mal. A que mi gestión sea un fracaso. También quieren que la pandemia arrase aquí. Para poner en entredicho nuestra gestión.

"El próximo día primero de diciembre anunciare al país que ya finque los firmes cimientos del combate a la corrupción. Reformas Constitucionales. Leyes secundarias. Todo el andamiaje legal necesario estará -para entonces- concluido. En tal fecha se cumplirán 2 años de este gobierno. El objetivo angular de mi administración se habrá cumplido. Sin corrupción, con honradez, el dinero rinde más. Se puede hacer más.

Incita a sus leales. Atrae seguidores. Convoca a los suyos. Les tienta con atractivo espectáculo: El juicio al "Señor Lozoya"." ¿Cuánto costó la aprobación de la Reforma Energética? ¿Quién recibido el dinero? ¿De dónde procedió la suma? ¿Qué senadores se "rayaron" con esa maniobra? ¿Hubo diputados federales en la transa!

"El señor Lozoya nos lo va a contar todo- casi festeja López Obrador. Revelara nombres. hechos. Maniobras. Identificara individuos. Pondrá al tanto de ambiciones. Sus declaraciones servirán para airear la vida política mexicana. La ventilara.

" Pues su relato completo, detallado fue condición que puse para aceptar su extradición. Relato, reseña que pondrá ante los ojos de los mexicanos a los "delincuentes de cuello blanco" que instrumentaron esta transa. los mexicanos conocerán a los que sin piedad lo saquearon, lo robaron.

Confidencias del señor Lozoya que le dan rango de "Testigo Protegido". Esa es una figura que emplea la justicia de Estados Unidos y que aquí no se usa. Increíble, está en nuestras leyes. ¡Y no se usa! Antes se detuvo a algún delincuente " de cuello blanco". Lo convertían en " chivo expiatorio". Y ya. Aquí no pasa nada. Ahora es distinto. El señor Lozoya verá reducida su condena.

"Hacienda recuperará dinero. Andan ahí 200 millones de dólares que México pago por una planta. Se devolverá ese dinero. Y lo de Odebrecht. No culpo a nadie. Yo no generalizo. Hay excepciones. No adelantemos vísperas.

Sonreía el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Le regocija imaginar lo que le contara al mundo "el Señor Lozoya".