Mayoría en la SCJN avala mecanismos para retirar contenido de internet

Seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon como legales mecanismos de aviso y retirada, con lo que ahora particulares podrán pedir a sitios de internet bajar de la red contenido que presuntamente viole la Ley de Derechos de Autor.

Según organizaciones como Artículo 19 y R3D afectan a la libertad de prensa, ya que este mecanismo es arbitrario, además de que el contenido susceptible a bajarse de la red incluye a las noticias, por lo que podría caerse en la censura.

Este jueves el Pleno continuó la discusión de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal aprobadas en 2020, las cuales contemplan los mecanismos.

Sociedad Fallo de la SCJN sobre Ley de Derechos de Autor daría pie a la censura: Artículo 19

En la discusión, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek reafirmaron que, en su opinión, los mecanismos son constitucionales y auxilian a la prevención de contenido que vulnera el derecho de autor. Ellos, sumados a las ausentes Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortíz Alhf, son seis los ministros a favor de estas disposiciones.

En cambio, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Lenia Batres Guadarrama y la ministra presidenta Norma Piña Hernández se manifestaron en contra de estos mecanismos, al considerar que vulneran derechos como la libertad de expresión y a la información.

Tras el fallo, Artículo 19 se pronunció en contra de la decisión de la Suprema Corte.

“Hoy, la SCJN no estuvo a la altura de la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. Lamentamos que haya validado mecanismos de censura en internet contemplados en la Ley Federal del Derecho de Autor.”

❌Hoy, la @SCJN no estuvo a la altura de la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. Lamentamos que haya validando mecanismos de censura en internet contemplados en la Ley Federal del Derecho de Autor.



Esto sin duda manda un mensaje de desprotección… https://t.co/wciuC6nUgf — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 30, 2024

Agregó que “esto sin duda manda un mensaje de desprotección por parte del Poder Judicial a los derechos humanos”.

Previo a la resolución de hoy, Leopoldo Maldonado, miembro de Artículo 19, explicó que estos mecanismos permiten que particulares ordenen a proveedores digitales el retiro o suspensión de contenidos que consideren que atentan contra los derechos de autor. Todo ello, sin necesidad de demostrar la legitimidad de su supuesta autoría.

“Este mecanismo puede ser utilizado por actores de mala fe que no necesitan demostrar la violación a un derecho autoral para que este contenido sea bajado”, explicó.

“Desde Artículo 19 hemos documentado cómo estas facultades de moderación de contenidos, de bajada y suspensión de cuentas no son transparentes, no son claras, no respetan el debido proceso y los derechos humanos. Con estos incentivos legales, se empuja hacia la arbitrariedad, y hacia la censura", apuntó.