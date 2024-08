Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a EU: embajador Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, respaldó este viernes la versión de una traición entre los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, al afirmar durante una conferencia de prensa que el hijo de “El Chapo Guzmán” se entregó a las autoridades estadounidenses y El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad. “Fue una operación de los cárteles”, dijo.

Luego de que por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó durante su conferencia, que no ha habido cooperación de las autoridades de Estados Unidos para saber cómo fue el arresto, el diplomático dijo que el gobierno de su país sí está colaborando con la información que tiene al respecto.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos no fueron nuestros agentes en México, sino una operación entre los cárteles en la que uno entregó al otro”, dijo el embajador.

Asimismo, aseguró que no existe un plan de vuelo de la aeronave que habría trasladado a El Mayo Zambada a Santa Teresa, Nuevo México.

Embajador Ken Salazar en conferencia de prensa. Foto: Omar Flores / El Sol de México

“Lo que entendemos es que el vuelo salió de Sinaloa y llegó, así a Santa Teresa, Nuevo México, nosotros sorprendidos de lo que pasó, pero en el momento en el que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestro colegas en el gobierno de México”, afirmó Salazar.

También, dijo que el piloto que trasladó a los narcotraficantes, antes de ser detenidos por agentes del Buró de Investigaciones (FBI), el 25 de julio pasado, no es estadounidense, ni fue contratado por las autoridades estadounidenses.

Embajador Ken Salazar en conferencia de prensa. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Ken Salazar reveló además que esta semana viajó a El Paso, Texas, acompañando a una unidad especial de la Fiscalía General de México para inspeccionar la aeronave.

“Desde el día que en que pasaron los hechos, hemos estado en comunicación constante con su gobierno. Yo fui personalmente al El Paso con la unidad especial que mandó la Fiscalía para ver la evidencia, Eso demuestra la cooperación que llevamos con México, eso no ocurría antes”, dijo.

Hoja de detenidos por la cooperación entre EU y México. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Señaló, incluso, que México debe hacer su propia investigación sobre el arresto y se dijo dispuesto a colaborar para que el gobierno del presidente López Obrador tenga su propia información.





Joaquín Guzmán y El Mayo Zambada. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Consideró, sin embargo, que gracias al apoyo y trabajo que han desarrollado los dos países de manera conjunta es que se han logrado las detenciones de los líderes del narcotráfico como “El Chapo Guzmán, sus hijos Ovidio y Joaquín, así como la del Mayo Zambada. “A lo que sí estamos comprometidos es a seguir trabajando con México”, dijo.

El diplomático confirmó que Ovidio Guzmán, quien fue detenido en México en enero y extraditado a Estados Unidos, sigue detenido en ese país en espera de un juicio.