Karime Macías denuncia ante la FGR a Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz

La ex esposa de Javier Duarte, Karime Macías Tubilla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex tesorero de ese estado, Antonio Tarek Abdalá, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en declaraciones judiciales.

Tarek Abdalá quien se convirtió en testigo protegido de la FGR, aparece en las carpetas de invstigación en contra de Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, quien está encarcelado por desvió de recursos del erario público.

Sociedad

A través de su abogada Brenda Cerro de la Garza, Karime Macías sostiene que las declaraciones “falsas” de Tarek no solo representan un agravio para ella, sino también para su ex esposo y ex colaboradores.

La abogada que colabora con el despacho de Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, solicitó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, iniciar una indagatoria contra el ex tesorero en la administración de Javier Duarte, quien se acogió a un criterio de oportunidad, a cambio de delatar al ex mandatario y al resto de sus colaboradores.

En sus investigaciones, la FGR responsabilizó a Tarek desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecían a la federación.

Karime, quien se encuentra en Londres a la espera de ser extradita a nuestro país, sostiene que dentro del proceso penal contra su ex marido Javier Duarte, Tarek declaró el 23 de mayo de 2018, que supuestamente ella asistía a reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.

En la demanda, sostiene que Tarek declaro que recibía mensajes por parte del señor Javier Duarte a través de un teléfono marca Blackberry o del teléfono rojo, sobre las transferencias que debía hacer, y entre ellas se encuentra un pago realizado por la cantidad de 750 millones de pesos a medios de comunicación.

En otra parte de la demanda, hace alusión a que Tarek Abdalá Saad, declaró que él sabía que el dinero que transferiría era utilizado en empresas fantasmas", y que supuestamente ella decidió en varias ocasiones a que empresas, situación que –señala- es falsa.

Narra que en sus declaraciones, Takek manifestó que el dinero se triangulaba a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Social, para evitar que la responsabilidad cayera en la Secretaría de Finanzas de la cual entonces era titular.

