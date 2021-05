Hay un detenido en EU por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que en Estados Unidos está detenido un testigo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.



"Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a estos hechos. No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no, es un testigo", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



López Obrador se refirió así al expediente sobre el caso Ayotzinapa que el pasado lunes dijo haber recibido de parte de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.



El presidente explicó este viernes que el documento ya está en manos del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado del reinicio de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.



También aseguró que pronto será entregado a la Fiscalía especial creada por el caso.



"No tengo más información, no quiero cometer una imprudencia en este caso que es muy delicado. Vamos bien en la investigación, muy bien, entonces no quiero darle su lugar a la Fiscalía", expresó.



El mandatario se limitó a decir que el expediente "es una parte de toda una investigación que tiene muchos componentes".



Aseguró que "se está haciendo algo muy profesional" y dijo que lo más importante es que "se está actuando con rectitud".





Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.

Pero familiares de las víctimas y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desecharon esta versión conocida como la "verdad histórica" al concluir que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.



El Gobierno de López Obrador reinició la investigación en 2018 con el apoyo de las familias y desde entonces ha encontrado restos de uno de los estudiantes lejos del basurero y ha lanzado órdenes de captura contra militares presuntamente implicados.









