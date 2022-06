Aún no hay reparación del daño de Lozoya a Pemex, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pemex aún no ha llegado a un acuerdo con Emilio Lozoya, ex director de esta empresa y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por una serie delitos por el caso Odebrecht.

"Nada más conozco el comunicado de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que hay algunos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial", dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa de este martes.

Te puede interesar: Periodista Lourdes Mendoza gana demanda por daño moral contra Emilio Lozoya

Asimismo agregó que todavía no ha pagado Lozoya los recursos para resarcir el daño ocasionado a la paraestatal y acotó que sus abogados pagaron 2 millones 500 mil pesos, pero ese concepto es sólo por impuestos.

Finanzas Presidencia recibe de Vitol nombres de sobornados en Pemex

“No todavía, se pagaron impuestos por 2 millones 500 mil pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la Fiscalía, porque imagínense peque si por ese pago se otorga la libertad, además de una irregularidad íbamos a quedar nosotros como como cómplices, ¿quién iba a creer que por 2 millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal?”, dijo el presidente.

El presidente dijo que los abogados de Lozoya “están en su papel”, buscando alternativas para liberar a su cliente y subrayó que es la directora del SAT le habló y le dijo que estaban haciendo gestiones para buscar “alternativas legales aunque no morales” y no se les había aceptado el pago, “pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron, “pero de inmediato me llegó esa información, yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El presidente dijo que desconoce cuál es la cantidad que debe pagar Lozoya para reparar el daño en Pemex, aunque subrayó que es muy importante que si hay esa opción de reparación y devuelve el dinero sustraído de manera ilegal, significará que se pueda ayudar con eso a la gente más pobre y por eso está de acuerdo en que se le den facilidades, concluyó.