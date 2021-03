Hay campaña de linchamiento en contra de Félix Salgado, insiste López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el periódico The New York Times no tiene ética profesional, luego de que publicó ayer sobre las denuncias que enfrenta el candidato de MORENA al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, caso del que dijo el medio de comunicación no investigó.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal, dijo que, hay una campaña de linchamiento en contra del senador con licencia y sin mencionar su nombre, acusó al ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez de encabezarla. Estado Con lonas y pintas contra candidatura de Salgado Macedonio, piden a AMLO romper el pacto

“Ayer el New York Times se lanza en contra de nosotros hablando de que estamos en contra de las mujeres, es el New York Times, pues no tiene ética, y así también el Wall Street Journal y El País ya ni hablar”, señaló.

López Obrador, reprochó que, el diario no haya mencionado que si existe una denuncia en su contra debe ser la autoridad quien lo juzgue y no la opinión pública, “porque no puede haber linchamientos políticos y que sea el pueblo de Guerrero quien decida”.

“¿No sabrán en New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero, y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo?”, dijo.

Insistió que, Xavier Olea quien además es abogado de una de las mujeres que acusan a Félix Salgado, es quien orquesta esta campaña en contra del candidato porque no desean que llegue a la gubernatura de Guerrero.

“¿Qué no saben los del New York Times que el acusador principal de Félix fue el procurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian”, concluyó.