Felipe Calderón ingresa al hospital por Covid-19

El ex presidente de México Felipe Calderón (2006-2012) ingresó este lunes a un hospital de la Ciudad de México para ser atendido de su contagio de la covid-19, aseguró el político en su cuenta de Twitter.

"Dado el Covid que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien", explicó el ex presidente.

"Mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo", agregó Calderón en referencia a las elecciones del domingo en las que su movimiento político, Partido Acción Nacional, se consolidó como la segunda fuerza en la Cámara de Diputados.

El pasado 2 de junio, Calderón Hinojosa informó que había dado positivo en Covid-19, y avisó que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad.

"Les comparto que me hice una prueba covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo", apuntó Calderón en su mensaje en Twitter.

La esposa de Calderón, Margarita Zavala, dijo este lunes que el ex mandatario estaba "bien y con pocos síntomas" y recordó que debido a su contagio no pudo participar en la jornada electoral del domingo.



"Está bien, no pudo ir a votar, pobre, debe de haber sufrido mucho. Afortunadamente está bien, con los seguimientos normales, lo están revisando, eso tarda un poco, pero con pocos síntomas", dijo Zavala, quien se perfila para ganar una diputación federal de un distrito de la alcaldía Miguel Hidalgo.